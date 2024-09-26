《靈能的挑戰》關卡又被罵爆！算命老師太準遭疑　當事人傻眼扣分

《靈能的挑戰》的挑戰是近期最夯的一檔全新算命實際節目，節目邀請到30位來自不同領域的算命老師來進行對決，透過各種靈媒能力，將選出最強的靈能者。在第一、第二集節目播出後，廣受熱烈討論。結果（25）日晚上播放第三集後，引爆許多負面評價，最讓觀眾詬病的就是「關卡設計不公平」，甚至有觀眾懷疑有老師算太準不合理，又掀起話題一波！
-------以下有巨雷，請斟酌觀看-------
第一階段關卡設計遭罵不公平！難易度明顯差異太大
在第一集以及第二集的節目中，第一階段是將30名算命老師分為「命」與「故」，而在「故」的關卡當中，要算命老師從車主的姓名以及一點故事去剖析，並且不會看到車主本人，從七台計程車中猜出哪一台才是此次當事人的車子，結果最後15人當中僅有3人過關，其他老師都猜錯。
新播出的第三集中，終於輪到「命」關卡的15位老師，結果沒想到「故」關卡七台車選一台，「命」關卡卻是三個人選一個人，而且還可以看到當事人自我介紹，隨後再進到小房間選擇答案，光是先不算通靈不通靈，在機率上來說1/7和1/3就有非常大的差別，更別說如果是專長「面相學」的老師被安排到「故」關，只能乾瞪眼看著計程車，但在「命」關卻能發揮自己的所長，難易度真的有差很大。
算命老師講太準也不行！當事人傻眼直接扣她分數
而在「命」關中，算命老師要依照三個來賓的自我介紹，運用自己的能力去推出誰是曾經被法律判定的「重大刑犯」，結果輪到一位女算命師時，成功猜對是2號當事人阿維，其講的故事也非常完整，讓當事人在給分時也坦言：「因為她講得太符合所有的過錯，過去的事情，會讓我覺得有一點不可思議。」
當事人阿維提到：「但是不可思議到，會讓我覺得是不是有看過一些報導，本來是給她很高的分數，但是聽了很多之後，就開始給她慢慢的降分數，只能給她10分（滿分15分）」也讓主持人白瑜表示：「您真的非常的理性！」
當事人是名人有爭議！顏維勳被請被觀眾起底
而第三集在「命」關擔任謎底的當事人阿維，事後也被觀眾起底，發現他本名叫顏維勳，其實早已上過其他友台的節目有曝光度，而在Google打上名字也有一大堆資訊，過去顏維勳在15歲時打死人而服刑四年，出獄之後開刺青店，又替朋友藏匿槍枝，被檢察官以緩刑處分，後來才讓顏維勳痛定思痛，接手爸媽麵攤做行善愛心麵店，甚至環島行善到育兒院。
顏維勳還曾經是2022年參選新北市第5選區無黨籍議員參選人，只是後來沒有選上，是一名如果只要有在看社會新聞、看過板橋2022年選舉公報或是他上節目的人，就能完全知道這個人是誰、過去發生過什麼事情的名人物。
整集下來被觀眾狂吐槽「當事人隨便Google就有了....那我也能通靈啊」、「那位沈老師講太精確講到被當事人扣分，也是很搞笑」、「命跟故的難度差異大到很離譜，七選一變三選一不說，命關還可以看到臉跟聽描述，我真的快看不下去了」、「認真要檢驗，一開始就不應該分兩邊，而是直接兩關都參與，這樣才能看出真實力。」
而如果你對這類型題材有興趣的民眾，《靈能的挑戰》每週三、五晚上6點在Joeman的YouTube頻道可以看到；東森超視33頻道則在10月11日起每週五播出，都可以準時收看並且給節目方意見哦！
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第一階段關卡設計遭罵不公平！難易度明顯差異太大
在第一集以及第二集的節目中，第一階段是將30名算命老師分為「命」與「故」，而在「故」的關卡當中，要算命老師從車主的姓名以及一點故事去剖析，並且不會看到車主本人，從七台計程車中猜出哪一台才是此次當事人的車子，結果最後15人當中僅有3人過關，其他老師都猜錯。
新播出的第三集中，終於輪到「命」關卡的15位老師，結果沒想到「故」關卡七台車選一台，「命」關卡卻是三個人選一個人，而且還可以看到當事人自我介紹，隨後再進到小房間選擇答案，光是先不算通靈不通靈，在機率上來說1/7和1/3就有非常大的差別，更別說如果是專長「面相學」的老師被安排到「故」關，只能乾瞪眼看著計程車，但在「命」關卻能發揮自己的所長，難易度真的有差很大。
算命老師講太準也不行！當事人傻眼直接扣她分數
而在「命」關中，算命老師要依照三個來賓的自我介紹，運用自己的能力去推出誰是曾經被法律判定的「重大刑犯」，結果輪到一位女算命師時，成功猜對是2號當事人阿維，其講的故事也非常完整，讓當事人在給分時也坦言：「因為她講得太符合所有的過錯，過去的事情，會讓我覺得有一點不可思議。」
當事人阿維提到：「但是不可思議到，會讓我覺得是不是有看過一些報導，本來是給她很高的分數，但是聽了很多之後，就開始給她慢慢的降分數，只能給她10分（滿分15分）」也讓主持人白瑜表示：「您真的非常的理性！」
當事人是名人有爭議！顏維勳被請被觀眾起底
而第三集在「命」關擔任謎底的當事人阿維，事後也被觀眾起底，發現他本名叫顏維勳，其實早已上過其他友台的節目有曝光度，而在Google打上名字也有一大堆資訊，過去顏維勳在15歲時打死人而服刑四年，出獄之後開刺青店，又替朋友藏匿槍枝，被檢察官以緩刑處分，後來才讓顏維勳痛定思痛，接手爸媽麵攤做行善愛心麵店，甚至環島行善到育兒院。
顏維勳還曾經是2022年參選新北市第5選區無黨籍議員參選人，只是後來沒有選上，是一名如果只要有在看社會新聞、看過板橋2022年選舉公報或是他上節目的人，就能完全知道這個人是誰、過去發生過什麼事情的名人物。
整集下來被觀眾狂吐槽「當事人隨便Google就有了....那我也能通靈啊」、「那位沈老師講太精確講到被當事人扣分，也是很搞笑」、「命跟故的難度差異大到很離譜，七選一變三選一不說，命關還可以看到臉跟聽描述，我真的快看不下去了」、「認真要檢驗，一開始就不應該分兩邊，而是直接兩關都參與，這樣才能看出真實力。」
而如果你對這類型題材有興趣的民眾，《靈能的挑戰》每週三、五晚上6點在Joeman的YouTube頻道可以看到；東森超視33頻道則在10月11日起每週五播出，都可以準時收看並且給節目方意見哦！