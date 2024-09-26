《靈能的挑戰》關卡又被罵爆！算命老師太準遭疑　當事人傻眼扣分

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▲第一階段的「命」關卡是要算命老師運用自身能力，從三位來賓中猜出誰曾經被法律判定為重大刑犯，結果引發與「故」關卡難度不同的爭議。（圖/YT@Joeman）

▲一位女算命師成功猜中2號曾經是重刑犯，且敘述的過往太過精確，連當事人都質疑：「不可思議到覺得有看過一些報導」，並未給出滿分。（圖/YT@Joeman）

▲《靈能的挑戰》第三集來賓是曾經在2022年參選新北市第5選區無黨籍議員參選人，引起觀眾熱烈討論。（圖/顏維勳臉書）

《靈能的挑戰》的挑戰是近期最夯的一檔全新算命實際節目，節目邀請到30位來自不同領域的算命老師來進行對決，透過各種靈媒能力，將選出最強的靈能者。在第一、第二集節目播出後，廣受熱烈討論。結果（25）日晚上播放第三集後，引爆許多負面評價，在第一集以及第二集的節目中，，其他老師都猜錯。新播出的第三集中，終於輪到「命」關卡的15位老師，，隨後再進到小房間選擇答案，光是先不算通靈不通靈，，結果輪到一位女算命師時，成功猜對是2號當事人阿維，其講的故事也非常完整，也讓主持人白瑜表示：「您真的非常的理性！」而第三集在「命」關擔任謎底的當事人阿維，事後也被觀眾起底，，只是後來沒有選上，整集下來被觀眾狂吐槽、「認真要檢驗，一開始就不應該分兩邊，而是直接兩關都參與，這樣才能看出真實力。」而如果你對這類型題材有興趣的民眾，《靈能的挑戰》每週三、五晚上6點在Joeman的YouTube頻道可以看到；東森超視33頻道則在10月11日起每週五播出，都可以準時收看並且給節目方意見哦！