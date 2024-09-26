射程可達美國！中共試射洲際彈道飛彈　陸委會譴責：破壞區域和平

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中共火箭軍昨日上午8時44分朝太平洋方向發射了一枚搭載假彈頭的洲際彈道飛彈，射程可達美國本土，引發國際關注。陸委會今（26）日譴責中共的行為破壞區域和平穩定。國防部表示，中共試射飛彈威懾周邊國家，顯露窮兵黷武心態。有關中共解放軍9月25日向太平洋發射洲際彈道飛彈，大陸委員會表示，中共此等擴張軍武的挑釁威脅，嚴重破壞區域和平穩定，加劇區域緊張局勢的作為，呼籲國際社會共同譴責，並審慎關注應對。陸委會表示，中共此次試射的洲際彈道飛彈射程範圍涵蓋南太平洋地區多數國家，中共未事先對外說明飛彈路徑或落點，是嚴重危害區域安全的惡劣行徑，這種刻意展示軍事武力，升高周邊緊張、破壞區域和平穩定的作為，已引發日本、澳洲、紐西蘭等國表達不滿與擔憂。陸委會強調，中共近年持續擴充軍備，擴大派遣解放軍赴海外演訓，凸顯全球應共同因應中共對外冒進的風險。台灣做為區域負責任的一方，將堅定捍衛國家主權安全與區域和平穩定。國防部則表示，中共一方面藉遠海長航、聯合戰備警巡及飛彈試射等行動，威懾周邊國家、顯露窮兵黷武心態；另一方面運用軍事會談等，營造和平對話假象，是和戰兩手策略的展現，亦坐實「中國威脅論」。國防部也指出，自今晨0800時起，陸續偵獲中共殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計29架次出海活動。其中21架次逾越中線及其延伸線，進入我北、中部及西南空域，結合共艦執行「聯合戰備警巡」。國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。國防部表示，在共軍南部戰區司令出訪、執行「軍事交流」之際；東部戰區等部隊卻在鄰近日本、朝鮮半島的黃海、渤海海域，進行多波次實彈射擊，凸顯威權政體缺乏政策穩定性的霸道本質；也對周邊國家形成嚴峻挑戰。國防部強調，因應中共全面提升武力、我戰略預警時間大幅縮短等威脅，國軍將持續戮力建軍備戰，增強不對稱嚇阻戰力，並深化官兵愛國信念，以建構可恃軍事力量及防衛韌性，捍衛國家主權及百姓安全。