大谷翔平進入「無雙」模式！近7戰打擊率破7成　「有股力量湧現」

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洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平近期宛如進入「無雙狀態」，今（26）日大谷在主場對陣聖地牙哥教士之戰，全場3打數2安打、2打點，並跑出本季第56次盜壘成功，幫助道奇以4：3逆轉擊敗教士，重燃分區冠軍希望。近期大谷打擊大爆發，最近7場打擊率超過7成，大谷自覺好像有股力量湧現。自9月20日對陣馬林魚以來，大谷便進入「無雙」狀態，該場比賽他繳出6安打，包含3支全壘打，單場狂灌10打點，並在接下來的6場比賽中保持火熱手感，累計擊出17支安打，打擊率高達.708，並貢獻5支全壘打、15分打點和7次盜壘。對於最近7場驚人的打擊表現，大谷翔平表示：「隨著年齡的增長，我覺得打擊技術有了顯著提升，除了維持身體狀態，似乎也有一種力量逐漸具象化的感覺。」大谷進一步分析道：「當我感覺狀態好的時候，我能更好地控制打擊，能夠精確挑選想要揮擊的球，並且能得到理想的結果，這表明我的站姿和揮棒軌跡都非常穩定。」今日道奇以4：3擊敗同區對手教士隊，目前分區冠軍魔術數字降至M2，若明日再次擊敗教士隊，道奇將連續3年贏得國聯西區冠軍。