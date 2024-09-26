布局智慧電網點亮永續未來　南市府為綠能產業增添新氣象

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▲今天的講座除深入探討智慧電網在綠能轉型中的關鍵作用外，也針對虛擬電廠與AI應用進行分享，幫助參與者全面了解智慧電網的未來前景與挑戰。(圖／南市府經發局提供)

為推動智慧能源管理的發展，臺南市政府經濟發展局於今(26)日於沙崙綠能科技示範場域舉辦「布局智慧電網 點亮永續未來」智慧電網應用整合主題講座培育課程。市長黃偉哲智慧電網對再生能源發電穩定至關重要，因為它能實時監控和管理電力系統，調節電力需求和供應。今天的講座除深入探討智慧電網在綠能轉型中的關鍵作用外。智慧電網也是提升能源利用效率的技術基石，更是支持再生能源併網與確保穩定供電的重要支柱。黃偉哲表示，臺灣目前正處於能源轉型的關鍵時刻，不僅需要應對日益增加的能源需求，還需確保在達成淨零排放目標的同時，維持電力系統的穩定性與可靠性。智慧電網對再生能源發電穩定至關重要，因為它能實時監控和管理電力系統，調節電力需求和供應。同時，智慧電網利用先進技術優化電力分配，平衡供需，降低停電風險，提高系統的可靠性和效率。這不僅支持了再生能源的廣泛應用，還促進了整體能源系統的穩定性和可持續性。同時，配合賴總統在今年世界地球日宣告之五大淨零轉型策略，經濟發展局將持續展開相關培訓與推廣業務，電力電網產業在實現能源永續發展的目標中，扮演著至關重要的角色，透過智慧電網的運用，增加電網韌性，強化綠能整合，活動特選在綠能科技群聚的沙崙綠能科技示範場域辦理，盼透過專業見解的分享，幫助企業提升能源效率，激發更多創新想法並打造永續綠能環境，增強市場應變能力及競爭優勢，為綠能產業發展增添新氣象。這次活動特別邀請智慧電網領域的專家與業界領袖，深入探討智慧電網的發展趨勢與實際應用分享，針對虛擬電廠與AI應用進行分享，幫助參與者全面了解智慧電網的未來前景與挑戰。透過專業見解的分享，幫助企業提升能源效率、降低用電成本、穩定供電，促進可再生能源的整合，實現可持續發展，並增強市場應變能力及競爭優勢。