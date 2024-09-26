SEVENTEEN入伍第一人！淨漢今日低調當兵　告別文心繫粉絲藏洋蔥

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▲寵粉的淨漢也在WEVERSE（粉絲交流平台）中寫下短文與CARAT們告別，感性告白自己會帶著感激之情，不忘給予愛的克CARAT。（圖／SEVENTEEN WEVERSE）

▲淨漢也在IG上曬出海邊休閒照片向粉絲告別，服替代役的他預計即刻前往服務單位上班任職，目前計畫於2026年6月退伍。（圖／jeonghaniyoo_n IG）

韓國超人氣男團SEVENTEEN紅遍亞洲，出道超過9個年頭的成員們也漸漸到了履行韓國義務兵役的年紀，而隊內第二年長的成員尹淨漢，也成為團體中當兵的第一人，準備在今（26）日入伍。相當捨不得粉絲的淨漢於入伍前一晚在粉絲交流平台上不斷叮嚀粉絲們要照顧好自己，貼心又溫暖的留言也看哭不少CARAT（克拉，粉絲名稱）。SEVENTEEN所屬的經紀公司Pledis娛樂，早前就已宣布淨漢即將前往部隊的消息，不會參與未來的世界巡演與第12張迷你專輯，將暫別娛樂圈專心當兵。為防止粉絲暴動的狀況，Pledis娛樂也事先多次強調，淨漢入伍當天不會有送行與任何公開活動，讓粉絲相當遺憾。不過寵粉的淨漢也在WEVERSE（粉絲交流平台）中寫下短文與CARAT們告別，除了不斷叮嚀粉絲們不要擔心，要健健康康的生活外，他也感性告白自己會帶著感激之情，不忘給予愛的克CARAT，同時為正在活動的團員們加油。看到理性二哥難得感性的一面，團魂爆棚的SEVENTEEN紛紛前去留言打氣，成員文俊輝、全圓佑、徐明浩向淨漢鼓勵喊話加油，而因十字韌帶斷裂傷勢過於嚴重而免除兵役的隊長S.COUPS（崔勝哲）也留言：「我們會在自己的位置上好好努力的」讓淨漢走的安心，看到SEVENTEEN團員間互相信賴、支持的模樣，粉絲也再次淚崩。據Pledis娛樂公告，由於淨漢曾因手部開過刀，去年也因腳踝舊疾復發而接受手術治療，直到今年才重回舞台，因此他所需要從事的兵種為「社會服務員」的替代役即可，今日報到後預計即刻前往服務單位上班任職，過段時間才會開始基本軍事訓練，目前計畫於2026年6月退伍。