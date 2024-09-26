打造科技新都企業投資最佳選擇　黃偉哲盼創更多就業機會

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臺南市政府持續打造友善投資環境，根據統計108年迄今，共新增1,598件投資案，吸引2,153億元投資額，增加超過5萬個就業機會，營利事業銷售額淨增加4,500多億元、公司及商業登記家數累計成長率14.34%，市長黃偉哲表示，臺南持續以南科、沙崙雙引擎為核心，協助傳統產業與科技產業接軌，並結合便捷的交通網絡，招商引資，持續為市民創造更多就業機會，吸引北漂青年返鄉，打造投資、工作、移居首選城市。108年迄今難市府除吸引國內外知名大廠如雅聞生技、新碩先進、大舜鈑金、臺灣艾司摩爾 (ASML)、三井outlet、富邦媒體等製造業、高科技產業及服務業進駐外，也為台南市各產業聚落奠定最厚實的基礎，且也讓台南市從文化古都，一躍成為與世界接軌的產經重鎮。黃偉哲表示，市府團隊亦定期召開投資會報，發揮行政一體的效率，協助企業儘早落實投資，並結合便捷的交通網絡、舒適的生活機能與豐沛的學研量能，招商引資，持續為市民創造更多就業機會，吸引北漂青年返鄉，打造投資、工作、移居首選城市。經濟發展局長林榮川表示，近期如日本半導體大廠台灣荏原、IC大廠聯詠科技擴大投資進駐南科、緯創資通和群聯電子於沙崙建置教研大樓、AMD設立研發中心、美光投入前段晶圓測試，全球前五大半導體設備供應商東京威力科創臺南營運中心也即將於今年底完工啟用，AI與半導體業者紛紛投資臺南。林榮川也指出，國科會智慧科技大南方生業生態系計畫，將以臺南沙崙為核心，打造「人工智慧產業專區」。市府團隊將持續推動AI產業化、產業AI化，公私協力共創最大經濟效益，未來臺南在產業高值化及新興產業在地化投資下，經濟動能可期，產業群聚效應蓬勃發展，歡迎國內外優質企業投資臺南。