台灣職籃PLG與TPBL有望進行更多交流　將比造NBA打季中挑戰賽？

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PLG職籃聯盟領航猿今(26)日舉行開季媒體日，聯盟副會長陳建州也出席，陳建州透露，「或許在亞洲男籃資格賽期間，兩聯盟可以模仿NBA季中挑戰賽模式，來進行交流，不過具體細節還要溝通。」上季亞軍桃園璞園領航猿捲土重來，本季以嶄新陣容亮相，由總教練卡米諾斯(Iurgi Caminos)率領上季PLG年度MVP盧峻翔、李家慷等全體球員與教練團隊共同出席媒體日活動，分享球隊近期備戰狀態。上個賽季破繭而出，攻守兩端皆有突破性成長，關鍵時刻屢次跳出來幫助球隊，季後賽與總冠軍賽系列戰永不放棄的精神與拼戰態度更是感染所有球迷。李家慷表示：「感謝球團對我的肯定，也很謝謝教練團與隊友對我的信任，我會持續努力訓練精進自己，期待下個賽季能夠繼續突破，幫助球隊再創高峰，也很感謝所有球迷的支持，希望大家能夠繼續支持我們。」