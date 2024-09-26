全台百貨首創「5G專網VR沉浸式體驗遊戲」義大Outlet登場

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▲義大Outlet引進全台百貨商場首創「5G專網VR沉浸式體驗遊戲 」。（圖／記者陳美嘉攝，2024.09.26）

▲義大開發總經理王香完(前排右四)指出，義大Outlet運用創新的經營模式，來強調差異化，此次特別引進獨家沉浸式VR多人槍戰遊戲。（圖／記者陳美嘉攝，2024.09.26）

▲5G開放架構結合VR技術後，讓VR對戰遊戲玩家可倍增至15人。（圖／記者陳美嘉攝，2024.09.26）

隨著5G通訊技術迅速發展，各產業紛紛搶進5G列車，義大Outlet以差異化經營模式，創造出新型態的購物體驗！義大Outlet特別引進全台百貨商場首創「5G專網VR沉浸式體驗遊戲 」，為顧客帶來全新獨特的消費場景，成為5G開放架構技術結合 VR 多人對戰遊戲的典範。「不只溜小孩，更同時滿足大人的遊戲夢！」義大開發總經理王香完指出，義大Outlet跳脫原本百貨商場單純商品銷售、品牌招商的思維，運用創新的經營模式，來強調差異化。此次引進獨家沉浸式VR多人槍戰遊戲，顛覆了傳統購物商場型態，先進娛樂設備也帶來高人氣，讓商場更具互動性和趣味性，打造「吃喝玩樂購」一站滿足的休閒購物環境。讓消費者自由切換從購物、餐飲、居家生活到沉浸式遊戲，隨時都能在義大體驗不同的購物氛圍，實現EDA Outlet, more than Outlet！今(26)日舉辦「5G VR多人互動技術實證記者會暨體驗活動」，產發署科長曾偉華、義大開發總經理王香完、智宏網副總經理韓景光、富鴻網總經理楊國志、資策會新創事業長林宏澤、維亞娛樂執行長王樑華等貴賓出席主持揭幕。義大開發總經理王香完指出，這次跨域合作由經濟部產業發展署指導，開啟了VR遊戲產業的新篇章。透過5G開放架構與虛擬實境（VR）技術的整合，實現了超過15人的多人VR即時對戰。不論是和家人、朋友一起挑戰，還是獨自勇闖關卡，都可以玩得很盡興。活動現場也邀請與會嘉賓以及義守大學國際學生等人，現場遊玩體驗「VR決戰未來」多人互動槍戰，以親身感受5G與VR共創的嶄新體驗。經濟部產發署科長曾偉華指出，為協助5G產業爭取海外合作機會，政府積極投入研調、復刻海外需求，並在我國場域進行技術實證。這次義大Outlet展示的成功案例不僅可作為典範，複製到其他購物中心或主題樂園，還可延伸應用於汽車或航太產業的複雜設計、軍警戰術訓練和救災安防演練等領域。