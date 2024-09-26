方文琳、江蕙都得癌症！兩人交情太好　她想幫二姐「生一個小孩」

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▲方文琳罹患食道癌零期，目前術後恢復狀況良好，只需定期追蹤。（圖／方文琳臉書）

▲江蕙（左）、方文琳的關係親如家人，兩人一路上相互扶持。（圖／方文琳臉書）

方文琳給人養生、凍齡的形象，怎料，她昨（25）日深夜發文，透露罹患食道癌，所幸及早發現切除病灶，目前術後恢復狀況良好，只需定期追蹤，還不忘搞笑虧江蕙（二姐）異於常人，帶一大盒保濕面膜探病。江蕙和方文琳相差4歲，關係緊密如親姊妹，也都對抗過癌魔，她曾經脫口要幫堅持不婚的二姐生小孩，光這點足以證明兩人交情有多好。江蕙、方文琳2010年一起上節目《沈春華LIFE秀》，方文琳表示，早年隨「飛鷹三姝」作餐廳秀認識江蕙，彼此建立革命情誼，江蕙說對方私下會和妹妹江淑娜不計形象耍寶，方文琳解釋：「我是要讓妳大笑！」可見方文琳對江蕙的體貼，而方文琳曾經面臨一段事業低潮，江蕙看到新聞後立刻給好友一筆錢，讓她感動又窩心，談起此事當場哽咽、淚灑攝影棚。方文琳2006年和于冠華宣布離婚，方文琳說，報紙出來的前一天打電話給江蕙訴苦，對方陪著自己一起哭，江蕙補充：「她打給我絕對沒什麼好事！我看到她的電話就會擔心、緊張，覺得這個小妹又受到什麼委屈了！」方文琳說，江蕙只要把朋友「疼入心」，凡事都會幫對方打理好一切。最令沈春華感到訝異的是，方文琳竟然說過「為二姐生個小孩送給她」，江蕙說，自己多年來維持單身，方文琳之前不斷問她，要趁年輕時生一名寶寶給自己，江蕙直呼：「這個朋友也值得我們疼她啦！」沈春華稱方文琳只是說說，遭兩人極力否認，方文琳表示：「我說我如果超過幾歲，真的想生一個小孩子給她！」目的希望江蕙年老後有人陪伴。生日：1965年6月13日，59歲本名：陳美玲婚姻狀況：1996年與于冠華結婚，育有2女，2006年因男方爆婚外情離婚。出道：1985年台視綜藝節目《綜藝金榜》歌唱比賽項目中連過10關獲冠軍；1986年6月，與裘海正、伊能靜組「飛鷹三姝」出道，至今共發行過9張個人專輯。獎項：2005年以《魔蠍》獲得第40屆金鐘獎最佳單元劇女主角獎2024年以《鹽水大飯店》入圍第59屆金鐘獎迷你劇集女配角獎唱片代表作：《不一樣的女孩》、《脫軌》、《困砂》戲劇代表作：《魔蠍》、《流氓教授》、《慾望人生》、《天下父母心》、《生生世世》、《鹽水大飯店》等