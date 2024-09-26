刮刮樂賣太好已超越去年　台彩全年總銷售額有望創新高衝1448億

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今（2024）年即將進入第5季，台灣彩券公司董事長黃志宜今（26）日透露，今年至9月25日止，電腦型加上刮刮樂銷售業績已達1251億元，其中刮刮樂銷售更已達750億元，超過去年全年銷售，提前創下歷年新高，電腦彩券則因威力彩及大樂透頻開頭獎，高頭獎累計不如去年，銷售出現衰退，不過，預估全年總銷售金額仍可達1448億元，有望再創下歷史新高紀錄。台灣公益彩券的發行年迎向第5屆，為使大眾更清楚地理解公益彩券長期以來為台灣社會帶來的正向影響，台灣彩券公司今日發表《善良的公式》形象影片及「公益價值圖鑑」，展現多年來公益彩券努力的成果。黃志宜會後也透露今年銷售情況，其中刮刮樂彩券今年至9月25日銷售業績已有750億元，超過去年全年的726億元，提前創下歷年新高，比去年增加快70億元，年成長10.3%。相較刮刮樂銷賣，電腦型彩券銷售還出現衰退，今年至9月25日銷售業續501億元，年減15億元，衰退2.9%。黃志宜分析，主要有兩大原因，除今年威力彩開出的頭獎最高5.3億元，去年最高有11.6億元，頭獎累計差很多，還有大樂透今年已開出19次頭獎，去年同期只開了14次，開頭獎頻率高，也無法累計高頭獎。不過，台彩今年至9月25日總銷售金額已有1251億元，增加54億元，其中電腦型銷售501億元、刮刮樂750億元，預估全年刮刮樂可達780億元，全年彩券總銷售金額目標1448億元，有望再創新高，去年全年銷售金額1422億元，今年有望再增加66億元。