Global Mall週年慶登場！「Barbie快閃店」助攻　破萬件夯品6折起

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▲Global Mall全台8店首度與「Barbie芭比」合作，透過多元化聯展及沉浸體驗，結合時尚潮流及活力趣味打造夢想慶典。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲首四日推會員單筆消費滿2000元可兌換限量「Barbie法蘭絨毯」。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲10月12日至13日會員單筆消費滿2000元，可兌換「Barbie時尚簡約保溫瓶500ml」。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲只要到門市消費，單筆消費滿288加79元，即可玩轉扭蛋乙次獲得一款聯名商品。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲每日前10組顧客於各店消費單筆滿500元，並說出通關密語「酷洛米的美食奇幻旅程」，即贈「酷愛袋著走」收納袋。（圖／記者鍾怡婷攝）

Global Mall今年1至8月業績成長達6％，接下來迎接年度最大檔，首波《夢想週年慶》於10月3日至16日展開，10萬件夢想商品6折起，更找來風靡全球的IP「Barbie芭比」合作，推出四大亮點，「芭比夢想櫥窗」、「粉紅扭蛋機」、「聯名會員禮」及「限定快閃店」，預計週年慶業績可突破去年成績，成長高達15%，2024全年度成長10％。Global Mall 首波《夢想週年慶》檔期將於10月3日至16日展開，週年慶期間「滿額贈最高回饋26％」首次綁定GMpay搭配Global Mall聯名卡於新北中和、桃園A8、A19及屏東市首筆消費滿5000元最高送超過價值1300元；另板橋車站、南港車站、林口A9、新左營車站則為餐飲消費滿1000元送50元。同時首度祭出「線上線下同日回饋」，10月3日至16日會員於全台八店當日消費滿5000元不僅可享滿額贈，同日於環球Online不限金額消費再贈100元，除了超值回饋，更集結「10萬件夢想商品6折起」從美顏美肌、時尚裝扮到美感居家推6折起。Global Mall全台8店首度與「Barbie芭比」合作，透過多元化聯展及沉浸體驗，結合時尚潮流及活力趣味打造夢想慶典。10月3日至28日推四大亮點，「芭比夢想櫥窗」、「粉紅扭蛋機」、「聯名會員禮」及「夢幻限定快閃店」。「芭比夢想櫥窗」包括巨型芭比玩具拍照盒、繽紛互動打卡區及時尚穿搭主題牆，活動期間會員至服務台出示「芭比夢想櫥窗」拍照打卡畫面，可換限定「Barbie夢想貼紙」，還有機會抽Global Mall 1萬點點數。「粉紅扭蛋機」則是單次300元，有機會扭中限量2025年全新芭比視覺限定商品，包括透明收納化妝包、手提袋及隨身化妝包；此外，還有米樂的芭比限定款爆米花、Bonny & Read飾品配件等及最大獎為「芭比™收藏系列-65週年紀念版」。不能錯過的還有「Global Mall X Barbie聯名限定會員禮」，首波週年慶以居家、上班限量用品為主， 10月3日至6日首四日推會員單筆消費滿2000元可兌換限量「Barbie法蘭絨毯」；10月12日至13日會員單筆消費滿2000元，可兌換「Barbie時尚簡約保溫瓶500ml」；10月10日至16日會員於指定專門店刷GMpay綁定Global Mall聯名卡單筆消費滿1500元可兌換「Barbie午睡枕」。10月7日至9日、10月11日扣150點會員點數或扣19點+99元可兌換「Barbie炫閃果凍包」，另也推有新會員入會禮，10月3日至10日當日申辦新會員及於指定專門店累計消費滿500元，可兌換「Barbie圓形吸水杯墊」。此外，王座國際餐飲自2016年公司創立以來首次與IP聯名合作，本次攜手旗下所有餐飲品牌，包括銀座杏子日式豬排、京都勝牛、段純貞牛肉麵、大阪王將及橋村炸雞，與時下最火的三麗鷗酷洛米聯名，自10月1日起，王座國際餐飲旗下全品牌門市妝點各具特色的用餐主題空間，將酷洛米的經典紫黑配色搭配各品牌的經典料理。並且只要到門市消費，單筆消費滿288元79元，即可玩轉扭蛋乙次獲得一款聯名商品，包括「酷愛裝可愛」扭蛋公仔 ；「酷愛裝到滿」雙層碗，外觀是酷洛米和好朋友巴庫一同穿梭在人氣日式甜點與招牌菜色的世界裡；「酷愛袋著走」收納袋， 一袋雙面，面面俱到，採用防潑水材質並貼心加長提把設計，滿足大人及小孩的日常使用所需。活動首三日10月1日至3日，每日前10組顧客於各店消費單筆滿500元，並說出通關密語「酷洛米的美食奇幻旅程」，即贈「酷愛袋著走」收納袋 （單筆限贈乙個），全台門市總計送出1650個。