罷免嘉年華　民團號召民眾加入車隊一起倒數拆樑

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基隆市長謝國樑罷免案進入倒數17天，將於10月13日舉行投票。發動罷免案的公民團體「山海公民拆樑行動」將於9月28日2時至3時舉辦車隊遊行，號召民眾加入車隊，展現創意，一同完成這場另類的罷免嘉年華。公民團體發言人林茵茵表示，過去該團體舉辦的兩次驚喜式快閃車隊遊行，並沒有特別號召民眾加入，但活動結束後，收到許多支持者想要參與的訊息，因此才號召基隆市支持者發揮創意，希望在大街小巷都可看見「同意罷免」的身影。林茵茵說明，此次車隊遊行預計進行40分鐘，途經包括仁愛市場、信義市場、廟口等地。為確保行動過程中的秩序及安全，目前行前統計表單也已經上線，歡迎有意願的民眾到「山海公民拆樑行動」的相關社群進行填寫，但若是28日當天想要臨時加入同樣十分歡迎。林茵茵也提到，活動當天，現場民眾可以向志工領取布條及小旗子裝飾機車，也可自行發揮創意，在不影響安全的前提下，在機車上展現「罷免謝國樑」的意象，完成這場另類的罷免嘉年華。