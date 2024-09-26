對比陳致遠慘遭炎上！周思齊溫情喊話：希望你們再一次被棒球感動

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳致遠早年涉犯假球案，如今希望過去的事就讓它過去，澈底惹毛球迷。（圖／陳致遠臉書）

中信兄弟人氣球星周思齊於9月21、22日舉行引退賽，並在最後一天的賽後引退儀式深情發表感言，他語重心長地提到：「如果有一天，你們跟我們的小兄弟們在牌桌上相遇的話，請你幫我跟他們說，我們一起回家，去練球好不好。」這番話打動了無數經歷過中華職棒黑暗期的球迷，周思齊也在臉書粉絲團發文希望找回那些曾因假球案不再關心中職球迷的心。周思齊曾歷經職棒黑暗期，從「黑米事件」到加入「黑象事件」，兩度經歷假球案，他回憶當時職棒選手並不被外界信任，尤其是出身米迪亞暴龍隊的球員，「那個時候，我只能看著球棒告訴自己要爭氣，終有一天我會用球棒來說服大家。」先前味全龍球員因涉入德州撲克賭博案，引起一陣軒然大波，周思齊語重心長地說：「有時是非之地會有是非之人，但我們受過傷，爬起來繼續戰鬥，如果你碰到他們，把他們帶回去練球。」周思齊呼籲球迷與球員們共同努力維持越來越好的職棒環境，強調是時代造就每一個球員的成就，「職棒沒有成功的球員，只有時代的球員，我只是運氣好，活在這個時代。」周思齊這番話與近期陳致遠因牽涉假球案再度成為話題形成強烈對比；陳致遠近日在社群媒體發文緬懷過去職棒生涯，並表示「過去了就讓它過去」，因他曾涉及假球簽賭案，遭到球迷撻伐，認為他最沒資格對此事發表任何評論。周思齊在臉書粉絲團中也寫道：「感謝有這麼多老朋友回來球場，最近看了很多評論與迴響，也很想邀請那些因為假球案而再也不進場看棒球、再也不關心中華職棒的老朋友們回來球場，因為現在在場上的每一隊、每一位選手，他們都很努力，該被抵制的不應該是這些選手。」最後，周思齊強調：「希望，那些曾經對中職失望的你們，能夠回來，再一次被棒球感動！」