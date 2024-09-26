曹興誠、吳宜農入列！賴清德拋3大強化「全社會防衛韌性」

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總統府三大委員會之一的「全社會防衛韌性委員會」今（26）日召開首場會議，總統賴清德在致詞時表示，政府要進一步從「盤點」到「驗證」，從三點強化，包含「居安思危、有備無患」、「強化應變、有恃無恐」、「按部就班，有條不紊」，以建構「全社會防衛韌性」。「全社會防衛韌性委員會」下午登場，聚焦民力、物資、能源、醫療、資通五大主軸，並邀集前聯電董事長曹興誠、中國佛教會理事長釋淨耀、國防安全研究院董事長霍守業、全聯董事長林敏雄四位顧問。賴清德在致詞時表示，為了凝聚社會各界的力量，為國家發展擬定戰略，他在就職滿月時宣布，總統府將針對三大全球性議題，成立三個委員會，在上個月，「國家氣候變遷對策委員會」，和「健康台灣推動委員會」，已經召開第一次會議。賴清德提到，不論是氣候變遷、大規模天然災害的衝擊，或是威權主義擴張對民主的威脅，都不只是台灣的挑戰，也是全球的挑戰，這三個委員會的運作和目標，都是環環相扣，都與「國家韌性」息息相關，要打造更強韌的台灣，積極應對挑戰，也加深台灣跟國際社會的合作。賴清德提到，過去，在前總統蔡英文任內，政府盤點了公私部門的資源，為提升社會韌性，奠定堅實的基礎，現在政府要進一步從「盤點」到「驗證」，從三點強化，來建構「全社會防衛韌性」。賴清德指出，第一點是，「居安思危、有備無患」，政府要進行全方位的積極整備，讓國家有更堅實的力量，人民有更堅定的信心，在面臨災難或緊急狀況時，政府和民間都能夠即時發揮力量，維持社會的正常運作。賴清德續說，第二點是，「強化應變、有恃無恐」，要擴大民力訓練及運用，並且加強戰略物資的盤整與維生配送，強化能源及關鍵基礎設施的維持運作，健全社福醫療和避難設施的整備，以及確保資通、運輸和金融網絡的安全，持續精進台灣的應變量能。賴清德說，第三點是，「按部就班，有條不紊」，從中央到地方政府，要進行全方位的驗證和演練，也要擴大跟民間團體和社會力量的連結，彼此攜手合作，以系統性、專業性方式，找出問題、擬定對策、落實執行，才能解決問題。賴清德表示，「全社會防衛韌性」的工作內容，涉及的面向非常多元複雜，因此，委員會的組成，必須公私協力，並且以實務經驗為導向，秉持專業跨領域、年齡跨世代、兼顧性別平衡的原則，來邀集產官學研各界的代表，一共有4位顧問、23位委員，整體委員會的成員，非官方代表的比例，占了百分之67.7；女性的比例是百分之32.3。賴清德說，上週六921大地震剛滿25年，25年來政府持續提升台灣的防救災能力，如今建構「全社會防衛韌性」的目的，也是要讓每一個人在緊急危難時，找到自己能夠有所貢獻的最佳位置，來保護自己、貢獻社會、嚇阻來犯的敵人，也讓所有國人，對台灣社會的持續性和未來充滿信心。賴清德提到，今天第一次會議，將由國家安全會議，以「全社會防衛韌性：規劃與挑戰」為題，來進行報告，將向各位和國人朋友說明，「全社會防衛韌性」的概念和運作，所面對的挑戰、設定的目標，以及相關任務的推動進度。賴清德說，突如其來的天災像是「急性感冒」，而全球氣候變遷則像是「慢性疾病」，「全社會防衛韌性」要應對的，有緩也有急，不只是國家災害緊急狀況，還有台灣長期遭受的灰色地帶侵擾、以及認知作戰等挑戰。賴清德強調，台灣位於第一島鏈、站在民主防線的最前緣，一直致力維護區域的和平穩定，相信一個更強韌的台灣，將為全球的民主、和平、繁榮，帶來更多貢獻，也相信，當台灣做好準備、展現決心，國際上理念相近的夥伴，會更願意協助台灣，共同因應各種挑戰，同心協力降低風險。「台灣人民越團結，國家就更安定；台灣社會準備越充足，國家就更安全；台灣越有自我防衛的決心，國際社會就更安心！」賴清德感謝委員肩負起強化「全社會防衛韌性」的艱鉅使命，期待跟大家一起努力，盱衡全球情勢，建構國家韌性戰略的溝通協調平台，來凝聚全民共識，提升國家整體的國防、民生、災防、民主四大韌性。政府機關代表：國防部長顧立雄、經濟部長郭智輝、交通部長陳世凱、農業部長陳駿季、衛福部長邱泰源、海委會主委管碧玲民力訓練暨運用：玉山寶光聖堂董事長王寶宗、中華民國全民國防教育協會理事長廖英熙、台灣基督長老教會總會總幹事陳信良、壯闊台灣聯盟創辦人暨理事長吳怡農、台灣數位外交協會理事長郭家佑、台灣民主實驗室、黑熊學院顧問曾柏瑜、世新大學傳播管理學系副教授劉玉晳能源及關鍵基礎設施維運：政大公行系特聘教授兼創新國際學院院長杜文苓、台大資工系副教授蕭旭君社福醫療及避難設施整備：佛教慈濟慈善事業基金會執行長顏博文、台灣災難醫療隊發展協會榮譽理事長蕭雅文、黑熊民防教育協會理事長劉文資通、運輸及金融網絡安全：趨勢科技台灣暨香港區總經理洪偉淦、Google台灣總經理林雅芳、台灣網路資訊中心董事長黃勝雄、國家太空中心主任吳宗信、台灣駭客協會理事戴辰宇