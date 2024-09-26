7-11國際咖啡日優惠！咖啡買10送10「可寄杯」　教師節拿鐵買2送2

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲國際咖啡日優惠，7-11自9月27日起大杯美式、厚乳拿鐵買2送2。（圖／7-11提供）

▲7-11指定品項第二杯10元，包含精品生椰厚拿鐵、水果茶。（圖／7-11提供）

▲7-11國際咖啡日美式買10送10、特大杯拿鐵買10送6。（圖／7-11提供）

▲大杯精品美式、馥芮白買7送7。（圖／7-11提供）

▲7-11行動隨時取自9月25日至9月30日推出CITY指定系列買8送4。（圖／7-11提供）

▲全家陸續推出秋季新品「後花園松露白醬筆尖麵」、「古典波隆那肉醬寬扁麵」及「南義火辣牛哨子筆尖麵」。（圖／全家提供）

迎接國際咖啡日（10月1日）加上教師節到來！7-11自9月27日至10月1日，美式、厚乳拿鐵、精品美式、馥芮白買2送2；APP行動隨時取9月30日至10月6日，連續7天都有特大杯美式買10送10、特大拿鐵買10送6，可寄杯慢慢喝。◾大杯美式咖啡買2送2，5折（原價45元、特價23元）◾大杯厚乳拿鐵買2送2，5折（原價65元、特價33元）◾精品生椰厚拿鐵第2杯10元，5.4折（原價120元、特價65元）◾香鑽水果茶第2杯10元，5.7折（原價70元、特價40元）◾冰黑糖珍珠撞椰奶第2杯10元，5.6折（原價85元、特價48元）◾特大杯美式買10送10（每日限量2萬組），5折（原價60元、特價30元）◾特大杯拿鐵買10送6（每日限量2萬組），6.3折（原價70元、特價44元）◾大杯精品美式買7送7，5折（原價100元、特價50元）◾大杯精品馥芮白買7送7，5折（原價110元、特價55元）◾CITY PRIMA精品冰燕麥拿鐵／精品生椰厚拿鐵任選4杯240元，（原價110元、特價60元）◾濃萃美式／拿鐵任選買8送4，6.7折（原價60元、特價40元）◾大杯精品拿鐵／精品美式任選買8送4，6.7折（原價110元、特價74元）◾大杯冰燕麥拿鐵任選買8送4，6.7折（原價75元、特價51元）◾風味系列指定冰飲任選買8送4，6.7折（原價65元、特價44元）◾英式紅茶／四季春青茶任選買8送4，6.7折（原價35元、特價24元）瞄準台灣消費者對於義大利麵的熱愛，全家積極拓展義大利麵佈局，不僅擴增專責義大利麵生產的鮮食廠「長家」，更以品牌「uno pasta」打造「便利商店義大利麵天花板」形象，帶動去年破10億的銷售佳績。即日起全家uno pasta再度攜手google超過萬則評論的台北最強義大利麵餐廳「solo pasta」，陸續推出秋季新品「後花園松露白醬筆尖麵」、「古典波隆那肉醬寬扁麵」及「南義火辣牛哨子筆尖麵」，以「麵體、製程、醬汁」金三角，打造追求正統的高質感料理風味，滿足老饕們的食慾之秋，絕對要體驗。