簡舒培拿北市府回文打臉民眾黨　吳怡萱反擊：被打臉的是妳

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民眾黨主席柯文哲因京華城案遭收押禁見，民進黨北市議員簡舒培今（26）日則出示北市都發局索資回覆，批評民眾黨錯引法條護航京華城容積率案，被都發局打臉。對此，民眾黨發言人吳怡萱下午回應，都發局的回文恰好印證民眾黨說明，該案就是依《都市計畫法》由京華城自提申請，真正被打臉的是造謠的議員。針對簡舒培今以都發局索資回覆內容指控打臉民眾黨，民眾黨發言人吳怡萱反批簡舒培「真是不認真」。民眾黨立委黃珊珊19日召開的記者會就已經說明，京華城案是依照《都市計畫法》24條規定，「人民有權申請自行擬定或變更細部計畫，市府應將案件送交公開展覽與都委會審議，市府最高首長亦無權刪改。」京華城也是以《都市計畫法》第24條自提申請，台北市政府於法有據。吳怡萱批評，簡舒培故意誤導視聽，「還以為索資回文撿到什麼寶」，但其實北市府都發局回覆「京華城案係由土地權利關係人依都市計畫法24條規定提出申請」，正好符合當天民眾黨記者會內容。吳怡萱痛斥，簡舒培過去不斷指控京華城是違法準用都更條例，直至今天才願意承認京華城是依照《都市計畫法》第24條，都發局的回覆才是打臉一直在造謠的議員。