2中國企業高層赴菲律賓遇死劫！蛇蠍女來自台灣　陸委會回應曝光

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2名中國企業高階幹部6月赴菲律賓工作時被綁架撕票，兇嫌為1名來自台灣的女子「李娜」，她已在韓國首爾落網，中國正準備將她引渡回中國受審。陸委會今（26）日表示，中韓之間有引渡條約，案子是發生在菲律賓，菲國也有管轄權，會持續關注案情。陸委會今日例行記者會，外媒詢問台灣女子在菲律賓連續殺害中國人一事，陸委會副主委兼發言人梁文傑表示，對於這個案子的詳細內容陸委會並沒有掌握詳細的這個細節，但是昨天刑事局已經有表示他們會去了解這個案情，但是因為有中國跟韓國之間有簽引渡條約，所以這個案子有可能會因為這個中韓之間的引渡條約被引渡到中國去。梁文傑也說，但是這個案子，菲律賓本身也有管轄權，因為案子是發生在菲律賓，所以到時候到底怎麼引渡，陸委會也會關注這個問題。至於台灣這邊是不是有管轄權的部分，因為這個案子我方對目前個案子細節不了解，她到底是所謂的是主犯，還是從犯，還是它的最低本刑是多少多少年以上，因為對台灣來講，管轄權就是國人在國外犯罪，他必須要是3年以上的重罪，我方才會有管轄權，因為細節還不瞭解，所以在這邊沒有辦法做特別的說明。外媒持續追問目前有掌握到有多少台灣人有在國外犯了重罪，被引渡到中國大陸服刑，或是已經有受審的？梁文傑表示，在國外犯罪被引渡到中國大陸受審，因為中共它不願意對外公開數字，所以這個部分沒有可以掌握全貌，但是對於國人涉跨境電信詐騙這個事情是有統計，從105年到今年的5月31日應該有差不多600多人，因為涉跨境電信詐騙遭送中國大陸。