YTR眾量級家寧有人追！條件還比Andy好　本尊現身回應1個字炸鍋

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▲網友在Threads上分析兩人分手原因，掀起討論。（圖／Threads）

在YouTube上擁有超過200萬訂閱的情侶YTR「眾量級」，成員家寧、Andy近期屢屢爆出分手傳言，男方日前更表示：「過去，早就不存在了。」讓外界質疑是在回應分手一事，更有網友猜測：「女生（家寧）可能有人追求了。」對此，Andy也曝光1個字回應，讓外界更加霧裡看花。網友在Threads上對於近期眾量級分手一事表達看法：「每個人都是每個人的過客，如果要一起投資的話，先開一個公司或是頻道，然後兩個人再各自投資這間公司，先做好隔離。」更大膽點出Andy在這個時間點重啟頻道的原因：「Andy還需要賺錢，也覺得從粉絲身上賺錢是容易的，所以繼續出來賺，怕當初粉絲喜歡的是兩個人，所以一直把這件早就發生的事情壓下來，直到這幾天才敢單飛。」網友也坦言女生跟男生不一樣，推測家寧已經有人追求：「因為紅了，所以（家寧）有可能有人追求了，而也覺得新追求的比Andy好，但是又因為Andy也算有心，所以不願意傷害他或是不想要當壞人，就一直放著這樣的關係。」最後網友也感嘆：「螢幕情侶受到的考驗比較多，是因為誘惑太多了，會被其他人降維打擊，還表示：「Andy根本打不贏。」對該網友的種種猜測，也釣出Andy本人回應：「咦？」讓網友議論紛紛，不過家寧卻沒有任何回覆。Andy的現身說法，讓不少網友也留言給出自己的觀點，「快去健身啦！瘦不啦磯」、「網路算命仙，上知天文下知地理，博古通今，人手一台時光機」、「這個原PO住你們家床底嗎」、「咦的原因是不是說對了」、「Andy：被降維打擊？我？」、「分手系網紅？」