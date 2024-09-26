分手國泰世華銀逾1年！SOGO聯名卡由中信銀搶下　10／3正式公開

我是廣告 請繼續往下閱讀

國泰世華銀行在失去SOGO聯名卡發行權後，各界矚目的SOGO聯名卡最後會被哪家銀行搶下？今（26）日答案揭曉，中國信託商業銀行已發出通知，將於10月3日在台北文華東方酒店舉辦「中國信託遠東SOGO聯名卡」上市記者會，兩家公司也都將由董事長親自出席，顯見對雙方合作展現高度誠意。太平洋SOGO百貨最早由太平洋建設與日本崇光株式會社簽約，共同經營百貨公司，並與國泰在2001年簽署策略聯盟合約，包括發行聯名卡。由於合約並沒有期限，隔年遠東集團入主SOGO百貨後，就針對與SOGO聯名卡期限問題開始協商，因沒有共識提出法律訴訟。2006年法院判SOGO單位要終止合約可以，但要賠償4億元給國泰世華銀行，之後SOGO再上訴，也與國泰世華銀行協商，國泰世華銀行也提出善意，雙方最後和解，國泰世華銀行在2011年再推新的SOGO聯名卡，也把權益升級。只是，遠東集團旗下遠東商銀也推出集團卡「遠東快樂卡」，館內優惠等同聯名卡，國泰世華銀行認為已侵害聯名卡友權益，持續與他們溝通，加上當初合約是全部國泰世華銀行發卡的卡片都可享等同聯名卡的優惠，2021年推出CUBE卡也放入相關優惠，甚至還加碼。SOGO百貨則在2022年再提仲裁，並在2023年依仲裁結果，通知國泰世華銀行8月15止終止聯名卡合約。雖然國泰世華銀行也透過法律途徑進行政行救濟，並提出假處分，由於法院仍在審理中，國泰世華銀行只能先展開CUBE卡的換卡作業。不過，市場盛傳有1、2家銀行在與SOGO百貨洽談聯名卡合作，卻一直沒有明確消息出來，直到今日中信銀行發出通知，將攜手遠東SOGO百貨推出「中國信託遠東SOGO聯名卡」，雙方將於10月3日舉行上市記者會，包括中信銀行董事長陳佳文、遠東SOGO百貨董事長黃晴雯都會親自出席。