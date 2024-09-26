東海大學教堂修復重啟再展風華 蔡明忠搶先預約辦金婚

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▲路思義教堂以其無柱、無樑、無牆、無屋頂的獨特結構而聞名，成為全球建築界的經典之一。（圖／東海大學提供）

▲點燈儀式邀請貴賓一同為台灣社會祈福，(由左至右)文化部政務次長李靜慧、富邦集團董事長蔡明忠、東海大學校長張國恩、東海大學董事長吳清邁、教育部政務次長張廖萬堅等。（圖／東海大學提供）

擁有60年歷史的東海大學路思義教堂，歷經風吹雨淋的風霜歲月後，前年獲得文化部補助3200萬元經費修復，今日舉辦教堂重啟典禮，再展風華。校長張國恩表示，教堂承載了學校的精神與價值，也見證無數學生的成長與學習，代表東海追求自由、包容和信仰的精神指標。路思義教堂重啟典禮上，貴賓雲集，有東海大學董事長吳清邁、教育部次長張廖萬堅、文化部次長李靜慧、富邦集團董事長蔡明忠、巨大集團前執行長羅祥安與吳春蘭夫婦等出席。另台中市府副秘書長林育鴻代表市長盧秀燕到場祝賀。東海大學表示，這座由世界著名建築師貝聿銘、陳其寬規劃設計的教堂，以其無柱、無樑、無牆、無屋頂的獨特結構而聞名，成為全球建築界的經典之一。經過多年的風雨侵蝕，教堂的結構和設施出現嚴重損壞，亟需修復。東海大學自2022年起，展開為期兩年的閉館修復計畫，並於今日完成並再次開放使用，象徵著歷史文化與現代技術的完美結合。在重啟典禮上，東海大學校長張國恩致詞表示，路思義教堂自落成以來，一直是東海大學的精神象徵，也代表著台灣現代建築的發展歷程。作為國定古蹟，這次的修復工程不僅是一項技術挑戰，更是一項對文化與歷史的保護行動。他感謝社會各界對修復工作的支持與協助，尤其是前立法院副院長蔡其昌委員、文化部文化資產局的鼎力支持。東海大學表示，路思義教堂修復過程中，面臨的主要挑戰之一是天窗和鋼窗的長期漏水問題。由於教堂設計獨特，天窗的排水系統在過去的幾十年中無法有效處理雨水，導致內部結構受損。修復團隊採用了最新的內視鏡技術，細緻檢測並清理了天窗排水管道，同時增設不鏽鋼網與高腳落水頭，有效防止未來發生堵塞，確保排水系統的長期有效運作。此外，鋼筋混凝土結構也是此次修復的重點之一。多年來，由於風雨侵蝕，教堂的鋼筋外露，混凝土結構出現了裂縫與損壞。為了恢復其原貌並保證結構安全，修復團隊使用專業的鏽轉化劑與無收縮水泥進行修補，不僅修復了外觀，也大幅提升了教堂的結構強度。另教堂南北兩側的鋼窗也因早期的不當維修而出現嚴重鏽蝕。此次修復工程嚴格遵守《古蹟修復及再利用辦法》的規範，對鋼窗進行了拆解修復，並以耐久防鏽材料進行處理。修復後的鋼窗不僅美觀如初，也增強了防水功能。東海大學感謝蔡其昌、張廖萬堅等校友在此次修復計畫的全力協助，得以讓此次修復工程得到了文化部文化資產局的3200萬元的補助經費。這筆經費不僅用於修復教堂的結構損壞，也包括了對其歷史文化價值的保護。文化部政務次長李靜慧在典禮中提到，這次的修復不僅是對一座建築的保護，更是對台灣文化遺產的珍視與承傳。她強調，文化資產的修復與再利用，能夠讓歷史建築在現代社會中繼續發揮其獨特的價值與功能。蔡明忠曾就讀東海大學企管系一年級，後來轉學就讀台大。今日談及過往回憶，表示最幸運的是能和同學徜徉教堂外的陽光草坪，這是他在東海最值得懷念的記憶。他說，自己沒有畢業，是東海的逃兵，但謝張國恩校長去年頒給他名譽博士學位，讓他能完成學業。他還說，以前曾想過是否能在這麼漂亮的教堂舉辦婚禮，也許金婚時再向老婆求婚一次，並獲得學校允計才可能。