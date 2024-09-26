產發署5G計畫助力！VR多人應用迎技術新高峰

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▲（左起）智宏網副總經理韓景光、義大開發總經理王香完、產發署科長曾偉華、富鴻網總經理楊國志、資策會新創事業長林宏澤、維亞娛樂執行長王樑華，擔任啟航儀式貴賓。（圖／記者陳美嘉攝，2024.09.26）

▲5G開放架構結合VR技術後，讓VR對戰遊戲玩家可倍增至15人。（圖／記者陳美嘉攝，2024.09.26）

隨著5G通訊技術迅速發展，政府也積極協助業者導入5G技術，以創新應用場景、推動產業轉型。今（26）日在義大世界購物廣場舉辦「5G VR多人互動技術實證記者會暨體驗活動」，義大世界購物廣場的獨家「沉浸式VR多人槍戰遊戲」全新場域展示了全台首創VR（虛擬實境）娛樂產業結合5G通訊的革命性成果。經濟部產發署自109年便持續祭出5G相關輔導計畫，此次整合5G開放架構與VR技術便是今年的計畫實證成果之一。由富鴻網接受產發署輔導，再整合專精5G網通的智宏網和啓碁科技等公司，以及製作遊戲內容的維亞娛樂，最後落地於義大開發提供的場域。由政府領銜集結台廠跨域合作，成功催生新世代娛樂方案。VR對戰遊戲過往靠Wi-Fi通訊最多僅能供7人同時遊玩；而今，透過5G的多連結特性，可支援超過15人即時參與，玩家人數提升兩倍之多，可謂此次實證最大亮點。此外，透過5G通訊模組高速率和低延遲的優勢，遊戲畫面能達到解析度4K、刷新率90Hz，且有120度的清晰視野，再搭配精準定位技術，在30毫秒內即時追蹤回傳玩家的一舉一動，使遊戲擬真感倍增，暈眩情況迎刃而解，突顯5G在VR應用的巨大潛力。經濟部產發署科長曾偉華表示，這次展示的成功案例不僅可作為典範，複製到其他購物中心或主題樂園，還可延伸應用於汽車或航太產業的複雜設計、軍警戰術訓練和救災安防演練等領域。此次順利完成服務驗證，顯示我國5G與VR整合應用方案已有一定的實力，日後政府也會持續協助業者優化技術、完成商轉，助力台灣打入國際供應鏈。