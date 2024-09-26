宋慧喬、孫藝珍都愛吃「捌伍添第」！隱藏版炒飯、女神完整菜單曝

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▲宋慧喬大方於IG公開吃炒飯照片，該餐廳原來就是為在台北101內的「捌伍添第」。（圖／宋慧喬IG）

▲「捌伍添第」的招牌菜之一「添第叉燒皇」。（圖／捌伍添第提供）

▲台中發跡的「鼎王麻辣鍋」的獨特美味，讓始源每次來台幾乎必吃。（圖／翻攝自鼎王麻辣鍋 (台北光復店)FB）

南韓女神宋慧喬於本週一9月23日久違來台，據傳本週三25日中午也到了台北101內位在85樓的「捌伍添第」，而宋慧喬就也於網路社群打卡，稱終於吃到了炒飯。餐廳也立即於今（26）日公布了女神菜單，包含「捌伍筍尖鮮蝦餃」、「脆皮海皇腸粉」、「千絲蘿蔔酥」、「酥皮蛋撻」、「海苔帶子春捲」，並提到宋慧喬最喜歡吃「蟹粉灌湯小籠包」。宋慧喬此次來台共計3天2夜，她本人也於IG大方公開台灣的各個行程，尤其曬出一張吃炒飯的照片，原來該照片是在台北101內、多年獲米其林入選餐廳殊榮的「捌伍添第」所拍攝，當時宋慧喬於玉山包廂中用餐，可眺望到遠風的松山機場及大屯山美景，並品嚐午間限定、現點現做的「捌伍點心」，而餐廳也順勢公布了宋慧喬當時的女神套餐菜色。菜色包含「捌伍片皮鵝」、「捌伍筍尖鮮蝦餃」、「脆皮海皇腸粉」、「千絲蘿蔔酥」、「酥皮蛋撻」、「海苔帶子春捲」，業者也提到，「蟹粉灌湯小籠包」以薄透外皮包覆著濃郁的蟹粉湯汁，最得女神喜愛。至於炒飯，則是點片皮鵝三吃中才吃得到的菜色之一「鵝肉炒飯」。事實上，孫藝真今年4月來台時，同樣也到「捌伍添第」，當時菜單是「添第叉燒皇」、「捌伍片皮鵝」、「焗釀鮮蟹蓋」、「鮑魚雲吞雞湯」、「水煮龍蝦球」、「酥皮蛋撻」等，菜色大部分都雷同。吸引兩位南韓女神都造訪的「捌伍添第」，開設於2021年，位處高樓擁有絕佳美景，環境高雅舒適，聘請的行政總主廚謝文師傅，曾多年獲得米其林星級推薦，擁有50年資歷。餐廳不僅賣粵菜，更是主打新派中華料理。招牌菜包含「添第叉燒皇」，另外，「添第濃湯佛跳牆」則結合港式煲湯與台式佛跳牆，也是受到許多老饕喜愛的獨特美味。事實上，韓星來台都有自己喜愛的美食名單，像是韓國男子天團 Super Junior成員厲旭，就曾在個人推特上發出滿滿一桌美食的圖片，被粉絲認出就是以老宅改建的文青湯包店「古北饕」。韓星始源則是從不避諱公開示愛鼎王，不只每次來台灣必吃，還常在IG限動上大秀「追辣」限時動態，還曾公開表示希望能將鼎王引進韓國。