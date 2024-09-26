海軍爆少將性騷5女軍士官醜聞　林憶君：性平暴力不應發生在軍中

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海軍再度傳出Me Too性騷事件！近期至少有5名女性軍士官先後向上級反映，遭駐守在台灣某海軍基地的資深少將性騷擾，此案海軍司令部僅低調證實已交由性平會審議。對此，民眾黨立委林憶君今（26）日嚴正表態，要求軍方務必徹查到底，秉持毋枉毋縱原則，儘速查明真相，絕不容許任何性平暴力事件發生在國軍中。林憶君指出，針對近期海軍爆發的性騷事件，感到十分震驚，身為國防外交委員會的立委，且同時作為一位女性，對於性騷事件絕對是「零容忍」的態度，更無法容忍任何國軍官兵有性騷擾行為發生；這些案件不僅影響軍紀，更嚴重破壞女性官兵的工作環境與尊嚴。林憶君進一步表示，性騷擾行為不僅傷害個人的尊嚴與安全，也嚴重損害了國軍的整體形象，將要求國防部及海軍司令部，應依法成立性騷擾申訴會，秉持毋枉毋縱的原則，儘速調查真相。林憶君說，任何人都不應因職位高低而逃避責任，對於確認違法者必須依法嚴懲，給予被害者公道與保障。林憶君進一步說，對於國軍發生Me Too事件再起，顯見軍中的性平教育工作，仍有需要改進之處，這起性騷擾事件若屬實，顯示出軍方在性騷擾防治教育和制度上的缺失，亟需立即進行改革與強化，並積極檢討防治性侵害與性騷擾等違法情事，以提振軍紀。林憶君認為，國軍作為國家安全的守護者，不僅需要具備強大的戰鬥力，對於內部紀律與性別平等議題更應該做到「零容忍」，在處理任何形式的性暴力事件（性騷擾、性侵、猥褻等），也應從「源頭預防」的面向，加強整體國軍的性平教育，以營造安全、尊重的工作環境，確保每一位國軍官兵都能在沒有恐懼的環境中，為國效力。