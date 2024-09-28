周杰倫登大巨蛋歌單搶先複習！20年前這首神曲仍稱霸KTV排行榜

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▲好樂迪國語歌曲點播排行，第1名是周杰倫的〈擱淺〉，2、3名則分別是〈在加納共和國離婚〉、〈妥協〉。（圖／好樂迪官網）

▲錢櫃點播排行前兩名和好樂迪重疊，第3名則是中國歌曲〈字字句句〉。（圖／錢櫃官網）

45歲的華語流行音樂天王周杰倫，自2000年推出第一張專輯，至今仍是當紅男歌手，更即將在12月5至8日於台北大巨蛋舉行個人演唱會。許多歌迷除了摩拳擦掌準備搶票外，也不乏到KTV搶先練歌，更有人翻看錢櫃、好樂迪國語歌曲點播排行榜發現，本週第一名歌曲竟然都是周杰倫在20年前推出的情歌〈擱淺〉，足見周杰倫的魅力、影響力，在出道近24年來仍舊沒有衰退的跡象。周杰倫演唱會消息釋出後，歌迷除了研究搶票攻略外，也把周杰倫的經典歌單一一拿出來複習，除了膾炙人口的歌曲〈青花瓷〉、〈稻香〉、〈不能說的秘密〉、〈安靜〉之外，還有一首收錄在周杰倫2004年專輯《七里香》中的〈擱淺〉，至今仍稱霸各大KTV點播排行。打開錢櫃「國語點播排行」歌單，本週第1名歌曲正是周杰倫的〈擱淺〉，排名較上週的第3名上升了2個名次。而好樂迪的國語點播排行冠軍同樣是〈擱淺〉，上週是第2名，這週躍升到第1名，許是跟演唱會售票資訊公布有關，粉絲更加期待周杰倫開唱，也忘不了這些出自他之手的經典情歌。〈擱淺〉的MV在周杰倫的官方YouTube頻道開設後，也於2013年的4月1日上傳，至今累計5980萬次觀看。MV中的悲慘愛情故事，據傳是周杰倫自己的發想，他也親自下場拍攝擔任男主角，談了一段沒有結局的戀愛，既青澀又帶點傷感，讓不少粉絲看了大讚：「MV看幾分鐘就像看完一部電影」。而〈擱淺〉的歌詞創作人為「南拳媽媽」成員彈頭（宋健彰），由周杰倫譜曲、鍾興民編曲，雖然當初不是專輯的主打歌，但至今只要響起前奏，幾乎七八年級生都能接唱。彈頭也曾在2021年受訪時提到，自己幫周董寫了5首歌的歌詞，除了〈擱淺〉外，還包含〈楓〉、〈瓦解〉、〈退後〉以及〈不愛我就拉倒〉，光是這5首歌就讓他每年進帳100萬版稅，也讓彈頭笑稱這5首歌養了他16年，對周杰倫的感激之情早就不是三言兩語能說得完的。