楊繡惠被罵「妳最賤」崩潰！槓上徐乃麟　製作單位調畫面還原真相

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▲59歲資深女星楊繡惠今（26）日凌晨突發文怒控，遭到徐乃麟羞辱：「妳最賤！」（圖 / 楊繡惠臉書）

▲徐乃麟回應楊繡惠的指控。（圖／翻攝自徐乃麟臉書）

59歲資深女星楊繡惠今（26）日凌晨突發文怒控，遭到徐乃麟羞辱：「妳最賤！」氣得宣布再也不上該節目，據媒體報導，徐乃麟也怒氣沖沖回應，自己平常都很照顧楊繡惠，撂下重話：「那以後就不開玩笑好了。」眼看雙方砲火猛烈，製作單位也調畫面釐清真相，還原當時事件原委。根據《聯合新聞網》報導，節目錄製當下是在進行遊戲，要用「ㄐ」開頭，想出和運動相關的詞，當時楊繡惠因為想不出來，不斷跳針重複「劍劍劍劍劍」，徐乃麟見狀便開玩笑虧：「妳不是最賤嗎？」有同場錄影的人透露，徐乃麟當下可能真的是無心的，但聽者有意，讓楊繡惠心裡不太舒服，才會崩潰發文指控。事實上，事件起因於楊繡惠在臉書上發文表示：「從今天開始有一個節目我不上了，去上他節目還要被罵你（妳）最賤，大家都是人生父母養，到現在我都過不去。」她氣憤直呼：「不要太過分了，沒上你節目我不會死，還要被羞辱有你在我這，我可以不要來嗎？」儘管沒有指名道姓，卻引發外界瘋猜是徐乃麟。對此，徐乃麟也回應，他根本不記得有罵過楊繡惠，認為錄影來來去去，大家都是在開玩笑，如果有任何情緒，應該要當下直接反應，認為自己平常都很照顧楊繡惠，楊繡惠也直言，自己被罵完後非常難過，回家偷哭20分鐘，都不敢讓家人發現，強調不滿只有徐乃麟可以罵人，自己卻不允許被罵很不公平。《NOWnews今日新聞》致電徐乃麟欲進一步理解詳情，截稿前未回應。