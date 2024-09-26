影／重申與專制中國互不隸屬！賴清德喊：絕不可能簽署和平協議

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中國對台威脅未停止，總統賴清德近日頻頻表態，除了受紐約非營利組織Concordia之邀，錄影專題演說，強調重申民主台灣與專制中國互不隸屬，譴責中國惡意扭曲聯合國大會第2758號決議，與「一中原則」不當連結之外，他在24日赴南投時，也強調「台灣絕不可能簽署和平協議」，那一張紙是靠不住的，要靠實力確保和平。總統賴清德應紐約非營利組織Concordia之邀，於美東時間24日下午，在其2024年度峰會（2024 Concordia Annual Summit）中發表錄影專題演說。賴清德表示，全球民主發展正遭受到嚴重的侵害，卻看到威權主義持續擴張，俄羅斯入侵烏克蘭已經超過兩年，中國也在台灣海峽、東海與南海，加劇軍事恫嚇，並且以經濟脅迫和認知作戰等灰色地帶戰略，影響全球的和平穩定。賴清德提到，中國的擴權行為經常是透過法律戰及扭曲歷史，要強調民主台灣與專制中國互不隸屬，這是長期以來國際公認的客觀事實，中國卻惡意扭曲聯合國大會第2758號決議，並與「一中原則」不當連結，宣稱台灣是中華人民共和國的一部分，無權參與聯合國體系和其他國際場域。賴清德說，感謝美國和「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）已經採取具體作為，反對中國的錯誤解釋，也希望能有更多國家一起支持民主台灣，讓民主的力量更加強大。賴清德批評，中國對台灣的威脅是對整體國際社會的威脅，中國不只是要改變台海現狀，更是企圖改變以規則為基礎的世界秩序，在國際上成就它的霸權，因此台灣的優先要務，是積極推動「和平四大支柱行動方案」，維持台海的和平穩定。另外，賴清德24日到南投縣埔里鎮基督長老教會謝緯紀念營地，聽取福摩薩學院方舟計畫民防訓練簡報。賴清德向國人承諾，「台灣絕對不可能簽署和平協議」，強調要靠實力確保和平，不靠一張紙，那是靠不住的。賴清德表示，捍衛國家主權，不容許外來勢力侵略併吞，「有主權才有國家，有台灣才有中華民國」，台灣要與民主陣營站在一起，讓獨裁者不敢輕舉妄動，以備戰來避戰。