無視賴清德下全勤令　郭智輝立法院會請假挨轟：完全不尊重國會

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為因應藍白聯手退回中央政府總預算案，總統賴清德昨日在民進黨中常會下軍令狀，要求黨籍立委未來院會、委員會都應「全勤」。不過，經濟部長郭智輝卻不甩「全勤令」，明（27）日立法院總質詢請假，遭國民黨立委批，完全不尊重國會。經濟部長郭智輝24日率團訪問日本，缺席兩次立法院施政總質詢， 經濟部解釋稱，這趟訪問在立法院決定開議日期前已經規劃好，也提早向行政院報告、請假。此行主要是回訪日本熊本縣知事木村敬，以及關心當地台商的經營狀況，同時與日本政府討論合作解決交通和人才問題，協助供應鏈廠商落腳、投資。明日要總質詢的萬美玲質疑，施政總質詢是立法院每會期最重要的大事，而且經濟部的業務攸關台灣產業發展的政策與執行，有必要讓監督的立委及民眾知道，怎能在總質詢期間赴日考察？萬美玲批，郭智輝赴日本的急迫性及必要性究竟在哪裡？完全不尊重國會監督，也無法讓民眾知道對台灣經濟與產業幫助在哪。賴士葆也質疑，有什麼天大的出訪行程比國會審預算還重要？完全不尊重國會，而且電價審議委員會就要開會，難道郭智輝在迴避電價議題？郭智輝缺席撥補台電近2000億元的預算審查，是否是郭智輝本來就覺得政府不該補貼台電？國民黨立委張嘉郡說，立法院施政總質詢，攸關明年度施政方針與預算，這是重中之重的大事。行政院長卓榮泰日前也表示，郭智輝選擇赴日訪視台積電，缺席施政總質詢，對立法院非常不尊重。