美法提議黎巴嫩停火21天　納坦雅胡不甩：以色列繼續「全力」作戰

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以色列與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）的衝突持續升高，為了避免局面失控，美國和法國在聯合國安理會緊急提案黎巴嫩停火21天，以讓外交談判能夠進行。不過，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室26日最新發表聲明表示，納坦雅胡已經指示以色列軍方繼續全力作戰，且不僅是黎巴嫩戰場，納坦雅胡辦公室強調，在加薩的戰爭也將繼續，直到作戰目標達成。綜合外媒報導，美法主導的停火21天提議提出後，以色列極右派財政部長斯莫特里赫（Bezalel Smotrich）立即發聲表達反對，以色列國內對於停火的提議非常抵制，迫使第一時間並未表態的納坦雅胡幾乎沒有同意停火的空間。納坦雅胡辦公室26日打破沉默，發表聲明表示關於停火的新聞不是真的，稱停火僅是美法的提議，但納坦雅胡根本沒有回應，因此那些說納坦雅胡指示緩和軍事行動的消息都是假的。納坦雅胡辦公室強調，納坦雅胡已經指示以色列軍方繼續全力作戰，且不僅是黎巴嫩戰場，在加薩的戰爭也將繼續，直到作戰目標達成。以色列國防軍參謀總長哈勒維（Herzi Halevi），當地時間25日在以黎邊界告訴部隊做好準備，目標非常明確，就是讓以色列北方的居民都能安全返回家園。而為了實現這個目標，意味著以色列很可能將對黎巴嫩南部發動地面襲擊。