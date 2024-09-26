PS5 Pro預購秒殺！他花21萬獲「保證購買」資格　這邊還有機會抽

PS5 Pro 官方訂價24280元，還不含光碟機，因此起初被外界預估買氣普通，沒想到今（26）日中午剛開放預購，所有電商賣場通路的配額全數被秒殺，許多撲空的玩家相當懊惱。但卻有一批人完全不擔心買不到主機，因為知名論壇日前就推出「保證購買方案」，回饋給長期支持商城的玩家可以買到首批PS5 Pro ，更有用戶透露花費高達21萬元，直接獲得「保證購買資格」。
PS5 Pro 從今（26）日中午12點於Sony官網以及各大電商通路開始進行預購，而每一間通路的預購方式皆有所不同，索尼官方採取最公平的抽選制度，也有部分通路開出優先購買權，給長期支持的客戶回饋。
其中知名網路論壇巴哈姆特的巴哈商城，也開出「保證購買方案」，將通路第一批獲得40%數量配額的PS5 Pro ，回饋長期支持該平台的玩家們，在2021-09-17 ~ 2024-09-17期間，依照交易金額排序且交易紀錄優良的玩家，並會主動收到站內信件通知是否可購買。
就有巴哈網友發起討論，好奇究竟要消費多少金額，才能成為「天選之人」，隨後就有超強玩家在討論區透露，自己收到了「保證購買方案」的站內通知信，前往一算才發現這3年間就已經在巴哈平台上消費高達21萬元，讓他忍不住笑稱「不算不知道，一算嚇一跳」。
買PS5 Pro比手速輸了沒差！來這靠抽選制度拚回來
雖然目前全台灣各大通路的第一批 PS5 Pro 已經全數被秒殺，來不及搶到的玩家也不要灰心，因為Sony官方採取登記抽取預購，而且還有更稀有的 30週年紀念系列主機能登記預購，比手速輸了沒關係，來登記看看自己是否能成為最強運的天選之人吧。
PS5 Pro 線上預購資訊
預購時間：台灣 9 月 26 日中午 12 點起
預購網址：官方預購網站抽選、各大電商平台已秒殺
登記時間：2024/09/26 PM 12:00 ~ 2024/09/27 PM12:00
「PlayStation 30週年紀念系列」PS5 Pro主機官方線上預購資訊
預購時間：台灣 9 月 26 日下午 2 點起
預購資格抽選網址：官方網站
登記時間：台北時間2024年9月26日14:00開始，至台北時間2024年9月29日23:59結束，於10月3日進行購買資格抽選。
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其中知名網路論壇巴哈姆特的巴哈商城，也開出「保證購買方案」，將通路第一批獲得40%數量配額的PS5 Pro ，回饋長期支持該平台的玩家們，在2021-09-17 ~ 2024-09-17期間，依照交易金額排序且交易紀錄優良的玩家，並會主動收到站內信件通知是否可購買。
就有巴哈網友發起討論，好奇究竟要消費多少金額，才能成為「天選之人」，隨後就有超強玩家在討論區透露，自己收到了「保證購買方案」的站內通知信，前往一算才發現這3年間就已經在巴哈平台上消費高達21萬元，讓他忍不住笑稱「不算不知道，一算嚇一跳」。
買PS5 Pro比手速輸了沒差！來這靠抽選制度拚回來
雖然目前全台灣各大通路的第一批 PS5 Pro 已經全數被秒殺，來不及搶到的玩家也不要灰心，因為Sony官方採取登記抽取預購，而且還有更稀有的 30週年紀念系列主機能登記預購，比手速輸了沒關係，來登記看看自己是否能成為最強運的天選之人吧。
PS5 Pro 線上預購資訊
預購時間：台灣 9 月 26 日中午 12 點起
預購網址：官方預購網站抽選、各大電商平台已秒殺
登記時間：2024/09/26 PM 12:00 ~ 2024/09/27 PM12:00
「PlayStation 30週年紀念系列」PS5 Pro主機官方線上預購資訊
預購時間：台灣 9 月 26 日下午 2 點起
預購資格抽選網址：官方網站
登記時間：台北時間2024年9月26日14:00開始，至台北時間2024年9月29日23:59結束，於10月3日進行購買資格抽選。