台彩董座見過495位億元得主　今年大樂透、威力彩26個頭獎已領　

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曾擔任台灣彩券公司總經理長達10年的黃志宜，因接待過無數億元頭獎得主，因此，有「百億黃金右手」封號，如今升任董事長，也持續接待億元頭獎主。黃志宜今（26）日透露，至今已接待過495位億元得主，今年至今共開出26個大樂透及威力彩頭獎，頭獎也都被領走了，年底前有機會接待第500位億元得主。根據台灣彩券公司統計，今年大樂透已開出19次頭獎，但2月18日、2月10日都出現2注均分，17次1注獨得，累計共誕生21名幸運兒；威力彩則開出5次破億元以上頭獎，黃志宜也表示，這些頭獎主都已現身領獎了。不過，他也坦言，今年至9月25日銷售額已達750億元，電腦型彩券卻出現衰退，比去年同期減了15億元，衰退2.9%，主要有兩大原因，除今年威力彩開出的頭獎最高5.3億元，去年最高有11.6億元，頭獎累計差很多，還有大樂透今年已開出19次頭獎，去年同期只開了14次，開頭獎頻率高，也無法累計高額頭獎。雖然電腦型彩券銷售衰退，但刮刮樂卻熱賣，今年銷售額已有750億，全年可達780億元，而今年累計至9月25日彩券總銷售額有1251億元，預估全年可達1448億元再創新高紀錄，比去年再增加66億元。