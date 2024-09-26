迎接Red Bull賽車展演 台華精技打造台中T1賽車模型今曝光

Red Bull Showrun Taichung將於9月28日登場，台中市政府精心籌畫貴賓伴手禮，由市長盧秀燕親自監督，其中最大亮點是由鈑金加工製造大廠「台華精技」一手設計打造的「台中號T1賽車模型」，不僅有著「Taichung No.1」的寓意，更展現台中製造業強大量能，今日首度亮相， 27日起一連3天在市府府前廣場Showrun Party攤位限量販售，對賽車模型有興趣的民眾，手刀快搶。
台中市工策會今日在台華精技舉辦「台中號T1賽車模型」開箱記者會，首度曝光「台中號T1賽車模型」製作過程。總幹事黃于珊表示，為使伴手禮契合本次活動主題，工策會聯繫台中市金手獎及台中原創TCOD得獎廠商台華精技，希望素有「鈑金加工業LV」的台華精技，能以鈑金一貫化生產能力及一流的設計美學，為國際賽車展演設計賽車模型，彰顯台中製造業從開發、設計到生產的強大量能，讓來自全世界的貴賓都看到。
台華精技總經理莊國奮表示，台華精技位於台中精密機械園區，創立於2000年，生產各式機密儀器，近年更逐漸拓展至航太、醫療、食品機械及無塵室設備等美學設計，打造鈑金精品。此次台華精技受到台中市政府邀請，有幸參與國際賽車展演的貴賓伴手禮製作，因此全公司總動員，從設計團隊提案階段就歷經多次修改再修改，只為使賽車的速度感、運動感、力與美透過鈑金及雷射雕刻完美呈現
莊國奮總經理說明，賽車模型的製作過程十分複雜繁瑣，鈑金美學設計結合精密板金加工，從雷射切割、CNC車铣加工、雷雕技術、焊接工藝等環節都須人員手動處理，須投入大量人力，因此生產製作團隊也是連夜趕工、假日加班，只為讓貴賓如期收到這份精美的賽車模型。
搶攻「亞洲唯一、台灣首次」的賽車商機，台華也將於9月27日至9月29日在市府府前廣場Showrun Party攤位販售賽車模型。莊國奮保證「全世界沒有人做得出一模一樣的賽車模型」，只因這台「台中號T1賽車模型」須要強大的設計與製造量能，更是因為每一台賽車模型皆雷射雕刻有獨一無二的編號，因此每一台都是限量且唯一。
台華精技副總經理莊忠益表示，為了環境永續及站在循環經濟考量，「台中號T1賽車模型」材質選用白鐵不鏽鋼SUS304材質，且在表面處理上也是特別選用PVD真空濺鍍技術，不僅保證不生鏽，更不會產生有毒或有汙染的物質，達到友善環境，完全符合RoHS之要求，更滿足國際市場的需求。
莊忠益副總經理說明，此次台華精技除了設計製作賽車模型外，也推出「台中原創TCOD」的萬年曆作為貴賓禮品，並提供一般民眾購買，購買產品附贈限量賽車明信片，Showrun Party攤位現場更提供限量週邊小物發送給參觀民眾，歡迎有興趣的民眾共襄盛舉，一同感受Red Bull Showrun Taichung國際賽車展演的速度與刺激！亦可於線上預購，訂購資訊詳見(https://www.surveycake.com/s/Q29L7
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台華精技總經理莊國奮表示，台華精技位於台中精密機械園區，創立於2000年，生產各式機密儀器，近年更逐漸拓展至航太、醫療、食品機械及無塵室設備等美學設計，打造鈑金精品。此次台華精技受到台中市政府邀請，有幸參與國際賽車展演的貴賓伴手禮製作，因此全公司總動員，從設計團隊提案階段就歷經多次修改再修改，只為使賽車的速度感、運動感、力與美透過鈑金及雷射雕刻完美呈現
莊國奮總經理說明，賽車模型的製作過程十分複雜繁瑣，鈑金美學設計結合精密板金加工，從雷射切割、CNC車铣加工、雷雕技術、焊接工藝等環節都須人員手動處理，須投入大量人力，因此生產製作團隊也是連夜趕工、假日加班，只為讓貴賓如期收到這份精美的賽車模型。
搶攻「亞洲唯一、台灣首次」的賽車商機，台華也將於9月27日至9月29日在市府府前廣場Showrun Party攤位販售賽車模型。莊國奮保證「全世界沒有人做得出一模一樣的賽車模型」，只因這台「台中號T1賽車模型」須要強大的設計與製造量能，更是因為每一台賽車模型皆雷射雕刻有獨一無二的編號，因此每一台都是限量且唯一。
台華精技副總經理莊忠益表示，為了環境永續及站在循環經濟考量，「台中號T1賽車模型」材質選用白鐵不鏽鋼SUS304材質，且在表面處理上也是特別選用PVD真空濺鍍技術，不僅保證不生鏽，更不會產生有毒或有汙染的物質，達到友善環境，完全符合RoHS之要求，更滿足國際市場的需求。
莊忠益副總經理說明，此次台華精技除了設計製作賽車模型外，也推出「台中原創TCOD」的萬年曆作為貴賓禮品，並提供一般民眾購買，購買產品附贈限量賽車明信片，Showrun Party攤位現場更提供限量週邊小物發送給參觀民眾，歡迎有興趣的民眾共襄盛舉，一同感受Red Bull Showrun Taichung國際賽車展演的速度與刺激！亦可於線上預購，訂購資訊詳見(https://www.surveycake.com/s/Q29L7