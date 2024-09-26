燕子颱風名字恐被搶！準「山陀兒」不排除登陸　台灣2地雨勢最大

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▲中央氣象署表示，熱帶性低氣壓TD21距離成颱、北上仍有一段時間。（圖／翻攝中央氣象署）

▲熱帶性低氣壓TD21預計在本週末成颱，屆時「基隆北海岸、大臺北及東北部」地區將出現局部大雨。（圖／翻攝中央氣象署臉書）

目前位於台灣東部太平洋海域上的熱帶性低氣壓TD21，正以每小時22公里的速度，向西北進行，在週末很有可能影響台灣，恐為東北部帶來驚人雨勢。不過TD21卻有可能不會是「燕子」颱風，因為在關島又出現熱低壓生成，很可能會搶先用走燕子之名。熱帶性低氣壓TD21最快週末生成颱風，氣象粉專台灣颱風論壇就指出，預估下週一到週三從台灣東方北上，由於缺乏導引氣流，移動速度慢，會拉長影響台灣的時間，接下來路徑變數還很大，從東部海域北上甚至登陸都有可能。另外颱風接近台灣時，東北季風也會增強，北部及東半部雨勢加劇，可能持續3天猛烈降雨，中南部風勢也相當有感，基本上強風及大雨都會躲不掉。不過在關島附近也出現了熱帶低壓，且有機會搶先一步成為第17號颱風燕子，這樣「準燕子颱風」就會換人，再來的名稱是接力。但氣象粉專也提醒，目前位於關島這個颱風發展的狀況可能跟西馬隆（熱帶性低氣壓TD20）一樣，營養不良退回熱帶性低氣壓。中央氣象署也表示，熱帶性低氣壓TD21距離成颱、北上仍有一段時間，未來其位置及路徑仍有較大的不確定性，且和台灣下週天氣有密切的關係，目前到週六都還是低壓的發展其，預計往南移動，在菲東海面緩慢行進停留，並在週末開始顯著增強，並在週末成颱，開始北移，「環流影響慢慢出現，宜花東逐漸出現一波波雨勢，由海上移入」，屆時「基隆北海岸、大臺北及東北部」地區將出現局部大雨，其他區域尚未影響，嘉義以南地區午後有局部較大雨勢。