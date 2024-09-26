不只燕子颱風將生成！有熱帶低壓發展「恐鬧雙颱」　對台灣影響曝

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▲台灣東南方的低氣壓，最快有機會在明（27）日增強為TD22，並在本週六（28日）升級為颱風。（圖／中央氣象署提供）

根據日本氣象廳最新資料顯示，位於關島附近海面的低氣壓，於今日下午2時發展為第21號熱帶性低氣壓，估24小時內有機會搶先增強為颱風燕子，對台灣沒有直接影響，至於距離台灣較近的低氣壓，最快明（27）日有機會生成熱帶性低氣壓TD22，不排成雙颱共舞發生。中央氣象署預報員張承傳指出，關島附近海面的熱帶性低氣壓，於下午2時生成為TD21，有機會在24小時之內增強為颱風，但位置不利於發展，很快就會減弱，路徑對台灣沒有影響，需要注意的是在台灣東南方的低氣壓。台灣東南方的低氣壓，最快有機會在明（27）日增強為TD22，並在本週六（28日）升級為颱風，由於距離台灣較近，有部分預測路徑不排除登陸台灣，北部、東半部恐有較大雨勢，路徑仍有不確定性。目前就看TD21、TD22哪個先升級為颱風，將會命名為「燕子」颱風，後生成的颱風命名為「山陀兒」，有雙颱共舞機會。