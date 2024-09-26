獨家／江蕙躺著被爸爸化妝！〈斷腸詩〉風采輪曝二姐父女背後故事

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▲霹靂盛典是霹靂國際第一次舉辦的大型售票演唱會，他們透露這次在聲光設計、特效表演以及和人偶互動都會有不同的呈現。（圖／記者李政龍攝）

▲荒山亮今天難得分享和風采輪的過往故事。（圖／記者李政龍攝）

▲西卿透露自己體力和嗓音還很好，但偏偏就是膽子比較小，現在上台仍會緊張。（圖／記者李政龍攝）

霹靂國際36年來首次舉辦大型售票演唱會「霹靂盛典」，將於10月登場，這次不僅集結素還真、一頁書、葉小釵等百位霹靂巨星，還加上金曲歌王荒山亮、布袋戲歌后西卿、霹靂音樂總監風采輪、霹靂搖滾天王自從、霹靂情歌王子千翼、霹靂療癒歌手賴富正、霹靂靈魂歌手劉昱賢等7位大咖，今（26）日霹靂盛典彩排邀請媒體採訪，他們不僅分享演唱會內幕，曾替台語天后「二姐」江蕙寫過歌曲〈斷腸詩〉的風采輪，提到對方的身體狀況，忍不住當場落淚，還分享江蕙父女的小故事，透露江蕙因為爸爸的原因，有一段時間都是躺著化妝的。台語歌后江蕙將在10月5日國慶晚會上復出，許多歌迷相當期待，過去曾替她寫過〈斷腸詩〉的風采輪，今天被問到是否有關心江蕙，她忍不住哽咽落淚，表示得知江蕙生病之後覺得很心疼，「我很想送她一張卡片，手寫的感謝卡片，感謝她把〈斷腸詩〉唱得這麼好，也因為這首歌讓北部很多音樂人認識我」。不過她覺得關心江蕙的人很多，不想要打擾對方，所以就把關心和祝福放在心裡，「我希望將來可以寫一首歌給她，沒辦法在現實生活中成為朋友，但感謝和祝福的心永遠不會變。」風采輪也透露，先前江蕙曾和她分享，因為江蕙爸爸是布袋戲偶師傅，經常替戲偶化妝，所以江蕙小時候的妝都是爸爸化的，「她化妝一定要躺著，因為布偶也都是躺著的。」她還分享，〈斷腸詩〉這首歌的創作過程，其實是她自己的經歷，「有時候很多人生的故事，沒辦法跟周圍的人講，因此養成把很多事情轉到音樂上的習慣，這是一個很的出口。」而霹靂盛典是霹靂國際第一次舉辦的大型售票演唱會，風采輪透露，這場演唱會前置作業很複雜，對操偶師來說壓力也很大，不僅要在攝影棚拍戲，也要準備霹靂盛典彩排。荒山亮則說，雖然早期常辦活動，但早年都是戶外場比較多，最早在大安森林公園唱過，2004年也曾到衛武營演唱，沒有像這次這麼大型的活動，這次可以在高流舉辦演唱會，在聲光設計、特效表演以及和人偶的互動，都會有很不一樣的呈現。這次霹靂盛典到不同舞台表演，被問到未來是否有機會到大巨蛋演出？風采輪表示，當然很希望可以到大巨蛋演出，也希望可以唱遍台灣，甚至是海外，即使是不懂台語的人，但如果喜歡這個曲風，一樣可以來支持，加上每次都投入很多人力成本、時間成本，「一旦有這樣的舞台，對大家來說也是很棒的激勵」，以她自身的經驗來說，在家裡唱、在小舞台或大舞台演唱，能量也都不同，「在霹靂盛典可以激發爆發力，對他們下次的演唱會會有不同能量。」荒山亮也說，霹靂20幾年來有很多作品，要把不同時期的作品串起來，上百尊的木偶、每個角色背後的故事都是戲迷的回憶殺，希望藉由這次的演唱會呈現給戲迷。他也提到先前和風采輪合作的經歷，風采輪寫給他的第一首歌是經典歌曲〈英雄路〉，這首歌起源其實是先前荒山亮到高雄，風采輪開車載他，就介紹高雄有一條路叫做「英雄路」，因而誕生這首歌。這次霹靂盛典不只有布袋戲歌手的大咖人物，還有許多新生代的歌手，包括自從、千翼、賴富正、劉昱賢等，他們也分享加入霹靂的經過。自從表示，自己是裡面資歷最菜的，一開始他是玩樂團的人，不過有在霹靂的朋友找他去表演，之後又到雲林偶戲節表演，就慢慢加入霹靂這個大家庭；千翼則說，他一開始是2009年參加選秀節目，比賽結束後開始駐唱，意外遇到現在霹靂的音樂製作人賈愛國，就找他去錄霹靂的歌曲。因為他台語不是很好，起初還被警告，「心臟要大顆一點，劇迷會用嚴格的標準審視」，所幸他錄完之後都沒有收到罵聲，一路錄歌到現在，還有機會登上霹靂盛典。71歲「布袋戲歌后」西卿這次特別演出，被問到體力和嗓子狀況，她表示嗓子都沒有問題，因為自己不菸不酒，也很少吃油炸食物，辣的食物也不太吃，如果睡眠不足，喉嚨就會比較緊，高音的地方就唱不上去，體力上也還行，開車、唱歌的精神都很好。不過她出道多年，仍然很容易怯場，直呼「我天生膽子比較小，會緊張，有朋友建議我去給醫生檢查一下。」