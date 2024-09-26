減少電力消耗！中鋼成功開發新世代壓縮機馬達用電磁鋼

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▲中鋼公司成功開發新世代壓縮機馬達用電磁鋼，其所製作的馬達鐵芯(左)與冷氣用高效率壓縮機(右)。(圖／中鋼公司提供)

中鋼公司於近期，成功開發50CS400P新世代壓縮機馬達用電磁鋼，較市面上一般常規品降低20%鐵損，導磁率提升約50%，並成功應用於高能效感應馬達、節能工業馬達及電動巴士等用途，以提升馬達效率，減少電力消耗。中鋼公司董事長黃建智表示，馬達在工業領域占有重要地位，廣泛應用於家電、電子、自動化及汽車等產業，我國去(112)年整年用電量約2765億度，其中超過一半用於各種不同用途的馬達，據統計顯示，馬達效率提升1%，全國1年約可省電14億度，如依2023年經濟部能源署公布之電力排碳係數換算，約減少69萬公噸CO2排放。黃建智說，中鋼長期致力開發低鐵損及高導磁率的馬達用電磁鋼，以提升馬達效率、減少電力消耗，近期依照美洲地區客戶需求，成功開發出50CS400P新世代壓縮機馬達用電磁鋼，較市面上一般常規品降低20%鐵損，導磁率提升約50%，並成功應用於高能效感應馬達、節能工業馬達及電動巴士等用途。黃建智並說，以往我國馬達關鍵零組件幾乎仰賴進口，且國內早期電磁鋼供應主要為日本鋼廠，中鋼自1983年開始投入電磁鋼研發，1989年量產供料，歷經一連串冶金和生產技術突破，以及與下游客戶攜手推廣，逐步擴大產能及提升品質，成功取代日料。由於電機產品在固定輸入功率下，損耗越多會使得輸出功率越低，馬達的損耗，包括機械損失及電磁損失兩大類，尤以電磁損耗占比最大，兼具低鐵損及高導磁率的電磁鋼可大幅降低電磁損失，對於馬達效率提升至關重要。黃建智指出，一般來說，電磁鋼如要降低鐵損值，可於煉鋼製程中適量添加高電阻率材料來實現，但此類材料卻對鋼材微結構集合組織的導磁率有不良影響，因此，中鋼投入研發資源開發兼具低鐵損及高導磁率的電磁鋼，除了添加矽、鋁等特定合金元素降低鐵損外，也藉由熱、冷軋與退火串製程的優化設計，妥善控制鋼材晶粒組織，增加易磁化集合組織的比例，以提高磁通密度，才得完成50CS400P馬達用電磁鋼開發，並通過美洲地區客戶的認證，成功應用於高能效感應馬達、節能工業馬達及電動巴士等用途。黃建智並指出，國際能源總署(IEA)視「節能」為邁向淨零和能源轉型的首要策略，馬達與變壓器等電機產品的運轉效率，與能源使用狀態與環境永續發展息息相關，中鋼致力研發具高技術含量、高附加價值及高產業效益的精緻鋼品，近期開發的50CS400P新世代壓縮機馬達用電磁鋼，可在馬達效率方面發揮材料優勢，展望未來，中鋼將持續致力開發綠色環保鋼材，深耕低鐵損、高磁通、高導磁率相關節能鋼材的核心技術，同時與國內外馬達電機廠進行EVI協同研發與產品認證，拓展供料機會，實踐與客戶共創價值之理念。