大同醫院經營權換手　湯詠瑜：病患權益應無縫接軌

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高雄市立大同醫院經營權更換，市議員湯詠瑜在今(26)日於高雄市議會「114年度高雄市總預算案籌編情形說明會」中，要求市長陳其邁與衛生局長黃志中，新的經營團隊要首重病患權益，也要無縫交接，讓病患可安心持續穩定就醫；且長期的16處以上的社區服務資源，無論是C級巷弄長照站或健康講座等，一個都不能少，將來還要更多。黃志中在答詢時表示，議約過程中，衛生局就勞動權益、病患就醫保障及社區、長照資源的延續甚至優化，一定會嚴格把關，衛生局也會召集會議，就慢性病患、長期追蹤病患及長輩等的就醫習慣與信賴，商討並擬定合宜的調整措施，以保障市民的健康安全。湯詠瑜指出，社區長期有長輩、慢性病患者等，習慣在此就醫取藥，而醫院經營權銜接過程，要用最有利於病患的方式，以病患權益優先考量，讓社區居民乃至全體市民都成為最大的受益者。湯詠瑜提到，這段期間以來她走訪基層，民眾肯定大同醫院在高醫經營期間，長期以來在社區照顧服務的投入與用心，包括照顧社區的失智老人及弱勢兒少之福樂學堂與咖黑咖啡，以及前金區長生里、東金里、林投里、草江里、文西里、博孝里辦理運動班健康課程、講座、長照，計6處。另外，設置的C級巷弄長照站8處，有三民區寶安里、苓雅區正言里、鹽埕區教仁里、瀨南里、前鎮區鎮昌里、明正里、鳳山區新武里、鎮北里等，總共16處以上的社區服務。民眾都希望未來這些服務及資源要延續！湯詠瑜表示，大同醫院是市民的醫院，對於所有人照顧的延續，應該是從醫者的天職！如同醫師誓詞：「我鄭重地保證將奉獻一切為人類服務；病人的健康與福祉將為我的首要顧念。」湯詠瑜也要求，衛生局在議約過程中，除了大同醫院醫護職員工的勞動權益應予完整保障外，上述提到的病患就醫權益以及社區跟長照資源，也一定要周延處理，落實於合約之中。