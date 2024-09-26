「一喝酒臉就紅」恐是基因缺陷！醫揭可怕警訊：真的不要再喝

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▲方文琳（右）自爆罹患食道癌，和江蕙（左）兩人感情好，生病時也會替對方打氣加油。（圖／翻攝自方文琳臉書）

▲衛福部提供每日飲酒酒精標準量資訊圖表，能喝多少酒一圖就知道。（圖／翻攝衛福部）

▲綠色蔬菜為抗氧化物，有助於減少癌變風險。（圖／記者葉盛耀攝）

女星方文琳自爆罹患「食道癌零期」，目前已經動完手術確認康復，一向來給人自律的形象，但她自揭愛喝熱湯，且睡前有喝一小杯58高粱的習慣，猜測可能因此傷害到食道。被方文琳認為是「放鬆解藥」的高粱酒，恐成致癌元兇，禾馨醫療消化內科葉秉威醫師點出食道癌的致癌因子為「煙、檳榔和酒」，喝哪一種酒關聯性不高，酒精攝取量才是重點，此外，「喝酒就臉紅」的人因身體缺乏代謝酒精的酵素，導致乙醛殘量在身體內過量，醫師表示很有可能會是罹患食道癌的高風險族群。葉秉威醫師強調，不良生活習慣是引發食道癌的主要原因，特別是「抽煙、喝酒和吃檳榔」這三種行為，若同時存在，罹患食道癌的風險會比其他人高出200倍。若再加上遺傳基因，風險將進一步增加。雖然喝熱湯也可能誘發相關問題，但並非絕對因素。醫師指出，有頭頸癌病史的人，罹患食道癌的風險也會顯著增加，7位頭頸癌的人當中可能就有1位同時又有食道癌，所以有頭頸癌的人一定要進行食道癌篩檢。高濃度酒精會刺激食道黏膜，越濃的酒，乾杯下去後從喉頭一路燒下去，有些人覺得很爽，但看在醫師眼裡則是「食道在淌血」的行為，建議加冰塊稀釋酒精濃度。酒精的攝取量根據衛福部的建議，男性一天小於20克，女性一天要小於10克，換算成58度高粱酒男性為42ml，女性21ml，大約就是一小口的量，若去熱炒店喝啤酒，150ml的玻璃杯男性可以喝約3.5杯，女性則以2杯以內為上限。葉醫師補充，台灣人在酒精代謝上存在基因缺陷，使得體內缺乏有效代謝乙醛的酵素，而嚴重缺乏的人會「一喝酒臉就紅」，導致喝酒後乙醛累積在身體較多，也會出現臉紅、心跳加快、宿醉等情況。喝酒會致癌是因為酒精代謝產物乙醛累積造成。醫師表示，如果一群人喝酒，最容易臉紅的恐怕會是食道癌的高風險族群。下次看到朋友一喝酒臉就紅，為了對方好就少喝兩杯吧。如果真的必須要喝酒，建議喝酒前先吃大量綠色蔬菜，因綠色蔬菜為抗氧化物，有助於減少癌變風險。至於喝熱湯是不是癌變發生主因，醫師解釋，所有癌症起因都是來自於慢性發炎，喜歡喝熱湯，會反覆刺激黏膜，就容易誘發壞細胞，產生癌變，但熱湯對食道癌的風險還是遠小於菸、酒、檳榔的影響。