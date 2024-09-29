楊千霈25年前上校花單元！節目影片有毒　美貌驚呆3萬人：沒變啊

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▲楊千霈高中三年級模樣。（圖／gogovideoo TikTok）

▲▼楊千霈從《我猜》「校花搜查線」單元被挖掘出道。（圖／gogovideoo TikTok、記者葉政勳攝）

▲楊千霈（左）和媽媽都是美人胚子。（圖／楊千霈提供）

42歲楊千霈擁有標緻外貌、好口才，形象優質，台大戲劇系畢業的她，參演不少影視作品，也為國內三金典禮的首席紅毯主持人，迄今接下14次金馬獎星光大道主持重任，寫下紀錄。楊千霈25年前上節目校花單元的片段日前曝光，網友一看讚嘆：「根本都沒變化！」長壽綜藝節目《我猜我猜我猜猜猜》「校花搜查線」單元，1999年前往北市和平高中尋找素人正妹，當年就讀三年五班的楊千霈被推薦給製作單位，影片中，主持人張兆志引導同學介紹楊千霈登場，17歲的楊千霈留著一頭及肩短髮，俏麗有型，中分瀏海露出一張清秀臉龐，瞳鈴大眼、迷人臥蠶和陽光笑容讓人目光瞬間聚焦。節目列出楊千霈的基本資料，當時她身高160公分、48公斤、雙魚座，在校成績相當優異，還是班上的開心果，楊千霈接著被安排在教室外跳阿雅的「剉冰舞」，穿粉色制服、膝上百褶裙的她，完全不顧形象，大力前後甩頭，跳完後順手撥頭髮，還作勢打罵一旁歡呼的同學。該短片在抖音上瘋傳，吸引超過3萬人按讚，網友大為驚豔，「在鏡頭沒有美顏的時代，已經是很亮眼的人」、「她一直都很美」、「沒想到高中時期那麼清秀」、「真的很漂亮」、「素顏美女」、「保養很好」、「這集我記得」、「很好看」、「我學姐」、「真是天然的美女！」