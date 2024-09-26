楊繡惠被徐乃麟罵哭！陳沂緩頰「乃哥也很委屈」：不要罵他啦

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▲楊繡惠自爆被徐乃麟罵哭，雙方隔空交火。（圖／民視提供）

▲陳沂透露和謝忻之間的關係，撇清兩人是閨密。（圖／陳沂臉書）

59歲資深女星楊繡惠今（26）日凌晨突發文怒控，遭到徐乃麟羞辱：「妳最賤！」氣得宣布再也不上該節目，和徐乃麟隔空交火，對此，大砲型網紅陳沂也發表看法，透露自己覺得徐乃麟很溫暖，這件事情她相信楊繡惠有自己的苦衷，但徐乃麟也很委屈，「不要罵乃哥啦！不是他的錯。」陳沂透露，去上節目時，徐乃麟都對她很好，並不像楊繡惠爆料的對藝人很不屑，還會主動關心她，先前她被打，徐乃麟也有開玩笑叫她把事情鬧大，「我們沒什麼私交，但我感受到他是很溫暖的人。」陳沂坦言，「他不太會兇我，可能因為我也很兇，他看到我講話都蠻溫和的，之前有當他面罵他過氣，他都沒有生氣。」陳沂也表示，楊繡惠是好人，並不覺得楊繡惠的反應是過於敏感，「每個人都有自己的點不想踩到，乃哥道個歉就好。」她緩頰，有看到很多人都在罵徐乃麟，會覺得他很可憐，「我是個小咖，沒辦法幫他們協調，居中協調靠大哥。」陳沂和謝忻交情匪淺，先前對方因為阿翔外遇風波失言，她毫不留情開砲，被問及和謝忻是否還有聯絡，她也大方回應，都還是會聯繫，她們感情沒有受到影響，但也不像外界所說的是閨密，有網友質疑她是自導自演，陳沂也回應，「我要罵誰都是不花錢，怎麼可能自導自演。」