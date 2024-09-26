SEVENTEEN 超神仙分組上雜誌！粉絲直接「鈔能力」秒下架帥照

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▲「超懂分組」的雜誌社將有「女友粉吸引機」之稱的全圓佑、Vernon同框拍攝，而團隊中的最熱門CP「奎八」金珉奎、THE 8一起合影。（圖／wonderland IG）

▲在成員陸續前往服兵役後，SEVENTEEN的成員們也各自發展個人事業，長年的日積月累，也為成員們奠定扎實的粉絲基礎。（圖／wonderland IG）

韓國大勢男團SEVENTEEN，出道9年以來人氣始終居高不下，剛結束長達半年的世界巡演的他們，下月12、13日也將登上能容納4萬人的首爾高陽體育館展開最新巡演《RIGHT HERE》，並推出第12張迷你單曲《SPILL THE FEELS》回歸，即使成員即將陸續入伍，SEVENTEEN的人氣依然勢如破竹，有增無減。而團員全圓佑、金珉奎、THE 8（徐明浩）、Vernon（崔瀚率）4人，近日也抽空登上歐美知名雜誌WONDERLAND，分享一路走來的心路歷程，不過最新的雜誌照片，意外成為粉絲關注的焦點，4位成員獨特的魅力也讓CARAT（克拉，粉絲名）們忍不住驚呼有夠會選。全圓佑、金珉奎、THE 8、Vernon日前登上雜誌WONDERLAND後，雜誌也光速售罄，除了每個人都有的近距離超帥大臉照外，成員間的分組合照也讓粉絲大暴動。除了罕見的4人合照外，超懂分組的雜誌社將有「女友粉吸引機」之稱的全圓佑、Vernon一起拍攝，男友力爆棚的兩人讓CARAT瘋狂心動，而團隊中的最熱門CP（網路用語，意指配對組合）「奎八」金珉奎、THE 8也同框合照，直接惹得粉絲瘋狂，用「鈔能力」把雜誌下架。2015年出道的SEVENTEEN在娛樂圈摸爬打滾多年，對於舞台也有自己堅持的呈現模樣，談到新一輪的世界巡演《RIGHT HERE》時，成員Vernon也感性分享自己的堅持，就是希望成員與粉絲都能專注當下，享受演出。說到去年巡演《FOLLOW》的感想，謙虛的圓佑也坦言站在舞台上時，成員們想的不是「超越過去的成功」而是希望能向來自世界各地的觀眾「展現屬於SEVENTEEN的表演」。珉奎也補充自己的想法，表示自己的目標並非「賣光」就好，而是想打造出「看過SEVENTEEN演出的人還想再來看」的舞台。見到偶像對於演出真摯的決心，CARAT們也為之動容，不過還是哭笑不得的哀嚎：「想去倒是想去，但根本買不到票了！」出道快10年的SEVENTEEN，在去年世界巡回演唱會《FOLLOW》中，吸引超過150萬粉絲動員、23場公演也全數售罄，連FAN MEETING《CARAT LAND（克拉島）》也是場場爆滿。自2015年出道後，早年歌曲〈VERY NICE〉一曲便為這個團體奠定扎實的粉絲基礎，即使今年起成員們的年齡陸續達到兵役門檻，將準備入伍，也絲毫不減SEVENTEEN席捲全球的超高人氣。