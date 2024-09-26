交通安全月！高市府攜手台鋼雄鷹擔任一日導護志工宣導交通安全

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▲高市府教育局長吳立森頒發感謝狀表揚台鋼公司捐贈學校導護裝備、 投入公益活動回饋社會的善舉。（圖／高市府教育局提供）

▲高市府教育局長吳立森、交通局長張淑娟、台鋼雄鷹棒球隊領隊劉東洋與吉祥物 TAKAO，體驗擔任一日導護志工。（圖／高市府教育局提供）

九月是交通安全月，高市府教育局長吳立森、交通局長張淑娟、台鋼雄鷹棒球隊領隊劉東洋與吉祥物 TAKAO，今(23)日一早到三民國小校園，體驗擔任一日導護志工，帶領小朋友們安全通過馬路上學，並宣導交通安全。局長吳立森說，活動除了向師生、家長傳達「車輛慢看停、行人安全行」的觀念，也提醒九月是開學季，路上交通更加繁忙，大家行車應注意安全，遵守交通規則，並禮讓行人優先通行。吳立森特別感謝台鋼雄鷹棒球隊股份有限公司，今年捐贈高雄市國中小交通安全裝備，包含2,000件導護背心與1,000支指揮旗，大幅提升學校同仁導護工作的安全性。吳立森表示，為了加強保護學童上下學的安全，市府積極投入經費資源，113 年續行補助學校聘請導護委外人力，國中小每校可聘用 1 名，並視學校規模與路口風險程度增列人力。113 年總計已補助239 校，經費達2,376萬餘元。此外，從去(112)年開始，校園通學步道在中央經費的擴編挹注下，展開大規模的改造與修建工程，吳立森指出，幾乎是每2所學校就有 1 所學校提出計畫參與改善，隨著通學步道陸續完工，搭配汽機車接送停等區的規劃，未來可提供家長、師生上下學更完善、便利的路廊空間。高市府交通局長張淑娟表示，從去(112)年開始，市府持續招募人本交安大使，到目前已招募約650 人。交通部自110年起將每年9月訂為「交通安全月」，今年已邁入第4年，希望市民朋友共同響應「人本交通 停讓文化」。