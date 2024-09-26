NBA／玫瑰凋零！Derrick Rose宣告退休　曾創下NBA最年輕MVP紀錄

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▲「飆風玫瑰」Derrick Rose因傷宣布退休。（圖／美聯社／達志影像）

NBA前MVP得主「飆風玫瑰」Derrick Rose 16年的職業生涯畫下句點，今(26)日正式宣布退役，Rose說，「已經為籃球付出一切，而籃球只是我人生的起點，現在對我來說重要的是要全心全意陪伴我的家人。」35歲的Rose稍早在社群媒體上公布退休的消息。他還在曾效力過的六個NBA城市報紙上刊登了感謝信，包括芝加哥公牛、紐約尼克、克利夫蘭騎士、明尼蘇達灰狼和底特律活塞和曼菲斯灰熊。Rose職業生涯共出場723場比賽，先發518場，場均攻下17.4分、5.2次助攻。不過在過去的三個賽季中，他僅出場77場，其中包括他效力於灰熊的24場比賽。