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NBA／玫瑰凋零！Derrick Rose宣告退休　曾創下NBA最年輕MVP紀錄

記者廖聿偉/綜合報導

Derrick Rose宣告退休，他在2010-11賽季以22歲之齡成為NBA歷史上最年輕的MVP。（圖／美聯社／達志影像）
Derrick Rose宣告退休，他在2010-11賽季以22歲之齡成為NBA歷史上最年輕的MVP。（圖／美聯社／達志影像）
NBA前MVP得主「飆風玫瑰」Derrick Rose 16年的職業生涯畫下句點，今(26)日正式宣布退役，Rose說，「已經為籃球付出一切，而籃球只是我人生的起點，現在對我來說重要的是要全心全意陪伴我的家人。」

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35歲的Rose稍早在社群媒體上公布退休的消息。他還在曾效力過的六個NBA城市報紙上刊登了感謝信，包括芝加哥公牛、紐約尼克、克利夫蘭騎士、明尼蘇達灰狼和底特律活塞和曼菲斯灰熊。

▲「飆風玫瑰」Derrick Rose因傷宣布退休。（圖／美聯社／達志影像）
▲「飆風玫瑰」Derrick Rose因傷宣布退休。（圖／美聯社／達志影像）
昔日最年輕MVP因傷殞落

Rose職業生涯共出場723場比賽，先發518場，場均攻下17.4分、5.2次助攻。不過在過去的三個賽季中，他僅出場77場，其中包括他效力於灰熊的24場比賽。

Rose在2008-09賽季獲得年度最佳新秀，並連續三個賽季入選全明星。他在2010-11賽季以22歲之齡成為NBA歷史上最年輕的MVP，當時他場均得到25.0分和7.7次助攻，帶領公牛隊取得聯盟最佳的62勝20負戰績，並一路殺入東區決賽。可惜之後因為傷勢，成為籃球浪人。

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