Nana時裝週上「絲襪鬆開」！人海前掀裙喬一下　震撼畫面全場尖叫

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Nana受邀出席巴黎時裝週看秀。（圖／Nana IG）

▲Nana粉絲福利做好做滿，還自拍合照留念。（圖／Nana IG）

南韓女團After School、橙子焦糖的成員Nana（林珍兒）受邀出席巴黎時裝週看秀，看見粉絲熱情迎接與尖叫，Nana除了放送飛吻、簽名，更是放飛自我當眾喬絲襪，一段掀開裙子整理服裝的罕見行為，令全場守候的粉絲、路人陣陣尖叫。Nana頂著俐落短髮，穿著剪裁不規則的黑色禮服，配上黑絲襪與高跟鞋，緩緩下車準備前往巴黎時裝週的品牌秀場，一路上尖叫聲沒停過，Nana一一揮手、送飛吻、比愛心，甚至親民開啟簽名會，擺放各種撩人姿勢給大家拍攝，排場不輸巨星。不過全場最讓人印象深刻的瞬間，不是Nana的美貌以及粉絲的互動，而是當她發現絲襪鬆了，Nana不疾不徐的掀開裙子整理服裝儀容，絲毫不在意粉絲的手機鏡頭、官方錄影機全程拍攝，整裝完畢後，她不忘回頭揮手跟大家Say goodbye，成為當下最具討論的話題。Nana本名林珍兒，身高171cm的她，在出道前曾參加「2009年亞洲超級模特兒大賽」亮相，同年就加入「二代女團」After School正式出道，除了是歌手、演員，她其實持有專業化妝師證照。形象冷酷冷豔的她，在2010年成為After School的分隊橙子焦糖成員，但橙子焦糖的形象主打甜美可愛，Nana起初不適應，牙一咬登台撒嬌賣弄俏皮，沒想到比在After School時更受歡迎，她也漸漸習慣。可惜After School的成員在2017年陸續不續約離開公司，團體沒證實解散，但實質上再也難見到她們合體。Nana曾連續2年（2014、2015）拿下世界百大美人排名（TC Candler）第一名，當擺脫偶像歌手身分後，她走回冷豔路線；加上主演的戲劇《出師表》、《假面女郎》等作品加持，Nana現在是各大時裝週、時尚活動、美妝品牌力邀的出席名人之一。