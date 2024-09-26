上海婦花4000多萬買上千文物「排解寂寞」　女兒送鑑定竟全是假貨

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中國上海一位7旬李姓婦人，為排解獨居寂寞，近年陸續花了900多萬人民幣、約4000多萬元新台幣，從一名文玩商人手中買了上千件文物。直到李婦女兒見李婦家中堆滿文物察覺有異，偷偷拿去送鑑定後發現竟全是假貨，憤而報警，這才揭發黑心文玩商人的詐財騙局。根據《澎湃新聞》報導，李婦出生自有錢人世家，2012年在上海一場古玩展覽會中結識了文玩商人王男，之後陸續從王男那兒收購「文物」。起初李婦買的只是些小東西，不過隨著兩人交情日深，王男多次專程前往上海送古玩，曾經在9個月內往返上海40餘趟，舌粲蓮花不斷推銷，讓為了排解獨居寂寞收藏古玩的李婦越陷越深，最終竟在王男身上花了900多萬人民幣買下上千件「文物」。直到李婦女兒回國探望母親，發現李婦家中堆滿的文物察覺有異，偷偷拿去送鑑定後發現全是假貨，這才憤而報警。起初王男辯稱只有李婦女兒送鑑定的是假貨，其他保真，不過最終所有文物全送鑑定後確認沒有一件是真的。且警方還查到王男與上游賣家的對話紀錄，對方勸王男「心不要太黑」，顯見王男詐財的行徑連上游造假的供貨方都看不下去。王男因涉嫌詐騙罪被依法刑事拘留，而其詐騙所得900餘萬元人民幣贓款如今也已全部退還給李婦。