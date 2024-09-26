Derrick Rose 5年受傷22次！豐富傷病史回顧　生涯為何如此短暫？

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前NBA年度MVP「飆風玫瑰」Derrick Rose 今(26)日正式宣布退役，結束長達16年的職業生涯。Rose曾經是NBA最耀眼的球星之一，然而他的職業生涯卻因頻繁的傷病而蒙上陰影。短短5年間，他經歷了22次傷病，本文將帶讀者回顧Rose傷病歷程，這些傷勢對他職業生涯產生重大影響。Derrick Rose在進入NBA後的前3個賽季，可謂風光無限。他以爆發力和速度著稱，曾榮獲年度MVP殊榮，被視為能改變控衛位置的關鍵人物。然而，這一切在2012年4月的某一天戛然而止。在2012年季後賽首輪對陣費城76人隊，芝加哥公牛隊已經取得兩位數的領先，基本上已經勝券在握。但是，時任公牛教練Tom Thibodeau仍然讓Rose留在場上。就在比賽接近尾聲時，Rose在一次進攻中倒下，表情痛苦不堪。事後，Rose左膝前十字韌帶（ACL）撕裂傷。這次嚴重的傷病讓Rose錯過整個2012-13賽季。2013-14賽季，他嘗試復出，但又不幸弄傷右膝半月板，復出之路再添波折。從那時起，傷病似乎成了他職業生涯的主旋律。統計顯示，在過去的5年裡，Rose共經歷22次傷病，缺席的比賽數量幾乎與出賽場次持平。除了重大傷病，Rose生涯還遭受腳踝、腳趾、頸部和背部等多處傷勢的困擾。最令人擔憂的是，他還出現了肌腱炎等慢性傷病，這對一名運動員的職業生涯影響深遠。傷病的累積使Rose的爆發力和運動能力大不如前，雖然他場均得分仍有18.8分，但效率明顯下降，真實命中率僅有52.3%，有效投籃命中率為47.7%，他逐漸被外界視為「低效率」的球員，甚至有拖累球隊進攻和防守的聲音出現。自2016年離開芝加哥公牛隊後，Rose輾轉效力於紐約尼克隊、克里夫蘭騎士隊、明尼蘇達灰狼隊和底特律活塞隊。他在2018-19賽季為灰狼隊拿下個人生涯新高的50分，短暫重現了昔日風采，只是穩定性和持續性已不復存在。關於Rose頻繁受傷的原因，外界眾說紛紜。有觀點認為，教練Thibodeau過度使用主力球員，加重他的身體負擔，但也有人指出，Rose激烈的打球風格和落地動作，導致膝蓋承受過多壓力。未來，Rose將有資格角逐籃球名人堂。歷史上，從未有獲得MVP卻無緣名人堂的球員。然而，考慮到Rose職業生涯被傷病嚴重影響，這一榮譽能否如願以償，仍是未知數。