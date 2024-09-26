金鐘視帝陳柏霖再以節目角逐稱平常心　好友張榕容下週拼金馬入圍

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▲陳柏霖近年來過生日都會期許身體一直保持健康，覺得現在這個年紀，健康是最重要的。（圖／New Balance提供）

▲張榕容對於香菜並不會害怕，每次吃麵還很喜歡加一大堆。（圖／New Balance提供）

金鐘視帝陳柏霖、亞太影后張榕容、以及去年的金鐘新人林奕嵐今（26日）一起出席在台中球鞋品牌店開幕，陳柏霖所參與的實境節目《極島森林2》入圍本屆金鐘獎「生活風格節目」獎，他透露接到入圍的好消息時人應該在新加坡，自己是蠻開心的，也有跟製作公司分享喜悅，對於獎項，他自己是抱持平常心。而張榕容被問到對於下月初要公布的金馬獎入圍名單有無期待，坦白承認還沒想到那邊，但希望她和陳柏霖、王淨等合演的《鬼才之道》有好成績。廠商這次挑選的3位來賓都是獎項肯定過的「金」字招牌，陳柏霖近來大小銀幕兩頭忙，下個月他會先到西班牙的奇幻影展為《鬼才之道》助陣，接著再返台出席金鐘獎典禮。由於《極島森林》做出口碑，他接下來還有個新節目，今年初的時候已經跟黃宣在紐西蘭拍了幾個月，仍是與《極島森林》團隊合作，名稱叫做《出去一下》，預計會在年底播出。在《鬼才之道》把過氣鬼后演得人人叫好的張榕容，被問關於金馬獎入圍名單的話題，笑言看她的樣子就知道還沒想到那邊，可是她期望《鬼才之道》在金馬獎有好的成績，就像之前片子在多倫多影展的午夜單元放映，也是獲得觀眾票選獎亞軍，反應很好，他們也與有榮焉。而《鬼才之道》中最絕妙的笑哏之一，「香菜」是最可怕的事物，不管在台灣還是歐美都頗有迴響，演員們也才知道原來有那麼多人怕香菜。可是陳柏霖、張榕容與林奕嵐，剛好就都不會怕，張榕容還笑言自己吃麵線的時候一定要加很多香菜，甚至是打嗝會有味道的那種程度。被問到另一半是否接受，打趣說道：「我是仙女，不會打嗝跟他講話。」林奕嵐也是很喜歡香菜，就是愛那個香味。陳柏霖不怕吃香菜，要他吃也ＯＫ，卻也沒到喜歡吃的程度。上個月底，陳柏霖才剛過完生日，表示近年來在這一天都是很平靜度過，也是許一樣的願望，希望身體健康，尤其年紀越來越大，這個是最重要最奢侈的，所以他想要把身體照顧好。