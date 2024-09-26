高市早苗表態若成首相會參拜靖國神社！東大中國學者開砲反遭轟

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日本自民黨總裁選舉明（27）日展開，身為熱門候選人之一的經濟安保擔當大臣高市早苗，昨在電視訪談中公開表示，若成為首相，將照常參拜靖國神社，引發討論。未料，一名中國籍的東京大學學者李昊在電視節目上公開砲轟她的言論是毀滅性的，怒批不可原諒。但反遭日本網友質疑。綜合日媒報導，對中立場屬強硬鷹派的高市早苗，先前曾數度公開表示，她成為日本首相，會照常參拜靖國神社。在中國出生的東京大學大學院副教授李昊24日受邀上BS富士節目「プライムニュース」談論自民黨總裁選舉，李昊批評高市的言論對中日關係帶來毀滅性的損害；他怒批日本首相去參拜侵略者，是一個不可原諒的行為，認為這代表日本對過去的戰爭並無悔悟。不過，李昊的言論反而引發日本網友留言反擊，「一個言行受到原國監控的人，竟然在評論自民黨總裁選舉？」、「新疆的種族滅絕怎麼不提？你不批評6月4日天安門事件嗎？為什麼你在日本這個民主國家教書，還不敢對自己國家的不人道行為提出異議？」、「中國人憑什麼干涉日本內政！」、「東大居然用我們的稅金，僱用了相信中國共產黨『反日教育』的人」。對於參拜靖國神社的言論，高市早苗25日在電視台節目再次重申，自己即便就任日本首相，也會在適當時機，如常地到靖國神社參拜，強調參拜靖國神社完全不構成外交問題。