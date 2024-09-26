金曲歌王花光百萬禮金！「超強投資」竟賺回千萬　在台北市買房了

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▲羅文裕透露，近來在台北市買房子了，不過為了準備專輯，決定把房子拿去貸款。（圖／台北市客家文化基金會提供）

由台北市客家文化基金會舉辦的「野孩子泡泡音樂節」將於10月12日在台北市客家文化主題公園登場，今（26）日舉行記者會，金曲歌王羅文裕攜手夯團J hall與療癒系歌手胖球連袂出席宣布起跑開唱。而活動上提到羅文裕台語新歌〈白目〉很受歡迎，他也分享自己的白目事蹟，表示都不會算投資報酬率，就直接把先前結婚的上百萬禮金全部都投資在自己的客語專輯裡，所幸最後不僅回本，還賺了超過10倍，粗估至少賺進上千萬，近來更在台北市文山區買房了。羅文裕表示，因為想要拓展不同市場，也覺得音樂不分語言，因此近來正在籌備首張台語專輯。不過他也自爆，當年為了做客語專輯，曾把結婚禮金全都投資下去，當時加起來約上百萬元，所幸老婆當時沒有生氣，也覺得很值得投資，「她認識我之前就知道我愛音樂」，現在也已經順利回收，算一算賺了超過10倍，粗估有上千萬，不過他笑說，「應該又要投入下一張了。」羅文裕近來也成了首購族，在台北市文山區買新房，不過因為現在還在準備台語專輯，他決定直接把新買的房子拿去貸款做音樂，老婆也一樣支持，鶼鰈情深讓人感動。不過他透露，之前有一次要帶小孩出國，因為沒聽老婆的話差點出大事，因為他以為小孩的護照和大人一樣，都是過10年才過期，所以一直放著沒處理，直到出國前3天才發現小孩護照過期了，緊急申請急件處理，所幸還來得及，但也忍不住自嘲「真的很白目」。而羅文裕和老婆結婚9年，目前育有一雙兒女，被問到是否會考慮生第3胎，他先是開玩笑說，「目前還沒想，音樂做到哪裡，小孩就生到哪裡」，接著解釋真的還沒有計畫，且生小孩不是他一個人可以決定的，加上平時他工作忙碌，常常錄音到很晚，回家時妻小都睡了，認為一切順其自然就好。