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吳謹言閃婚洪堯首露面！大花遮腰「孕味」超濃　粉絲嗨翻：不藏了

記者施以慧／綜合報導

▲吳謹言在閃婚洪堯後首度露面，以一身粉紫色寬鬆禮服搭配腰間大花現身記者會，超濃「孕味」讓粉絲嗨翻喊：「不藏了！」（圖／吳謹言微博）
▲吳謹言在閃婚洪堯後首度露面，以一身粉紫色寬鬆禮服搭配腰間大花現身記者會，超濃「孕味」讓粉絲嗨翻喊：「不藏了！」（圖／吳謹言微博）
因主演大陸古裝劇《延禧攻略》而打開知名度的吳謹言，今年9月13日無預警宣布閃婚在同劇飾演王爺「弘晝」的洪堯，讓粉絲又驚又喜，紛紛給予祝福，然而也有不少網友猜測兩人如此唐突的曝光喜事，是否早已有喜，不過兩人均無給出正面回應。而日前吳謹言在婚後首次現身公開場合，參與品牌代言活動，只見她以寬鬆禮服亮相，腰間還有一朵大花裝飾，疑似在掩飾孕肚，但吳謹言刻意遮掩的模樣卻更顯孕味，讓粉絲興奮直呼：「不藏了？」

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▲吳謹言在活動中以粉紫色禮服亮相。（圖／野生炸姐 微博）
▲吳謹言在活動中以粉紫色禮服亮相。（圖／野生炸姐 微博）
吳謹言閃婚後首露面　腰間大花「孕味」超濃

吳謹言日前出席代言記者會，以一身粉紫色禮服出席，不僅露出修長的手臂，平口的設計更是讓她得已大方展現她雪白的肌膚，而禮服在腰間設計上略顯寬鬆、還綁著一朵大花，而下半身的裙擺也相當寬大，讓肚皮若隱若現，整個人看起來孕味濃厚。

吳謹言全程幸福微笑　粉絲嗨翻：不藏了

不只如此，甚至還有眼尖粉絲發現，吳謹言在活動過程中，還時不時將手放在肚子上，疑似在遮掩孕肚，而吳謹言的臉上還不斷流露出幸福的笑容，可見新婚生活相當美滿，對此，不少網友興奮直言：「不藏了」、「這裙子也擋不住懷孕的味道」、「懷孕了還這麼美」、「孕肚好明顯！」不過面對外界質疑，吳謹言和洪堯並無回應。

▲吳謹言（左）在今年9月13日宣布閃婚洪堯（右）。（圖／吳謹言 微博）
▲吳謹言（左）在今年9月13日宣布閃婚洪堯（右）。（圖／吳謹言 微博）
事實上，今年34歲吳謹言和32歲洪堯，在2017年合拍《延禧攻略》時就已經傳出戀情，2020年兩人甚至爆出同居傳聞，不過當時吳謹言卻矢口否認，儘管如此，洪堯還是不慎將兩人的親密合照「手滑」上傳到社群，讓粉絲嗨翻，如今這對佳偶直奔主題，甜蜜閃婚，也讓粉絲相當祝福。

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