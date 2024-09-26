梅蘭妮亞稱「上天眷顧」川普！喊躲過暗殺是奇蹟：該投誰不言而喻

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▲美國前第一夫人梅蘭妮亞批評主流媒體對於川普遭暗殺的討論不夠。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

美國前第一夫人梅蘭妮亞‧川普（Melania Trump），在今年大選甚少與川普一同亮相，更幾乎缺席了川普所有的造勢活動。不過，梅蘭妮亞在《福斯新聞》播出的最新訪談中，發聲力挺川普，直呼川普躲過暗殺是奇蹟，代表上天眷顧，相較於讓美國陷入「一團混亂」的拜登與賀錦麗，梅蘭妮亞強調該投給誰「不言而喻」。梅蘭妮亞在節目中暢談自己在7月13日看到川普於賓州遭槍擊的心路歷程，說當天她人在紐約，雖然沒有看到直播，但大概在事發幾分鐘後就透過電視看到事發經過。梅蘭妮亞說第一時間非常震驚，無法理解發生什麼事，然後趕緊打電話與特勤人員聯繫。梅蘭妮亞表示，川普兩次躲過暗殺真的是奇蹟，就像上天眷顧，知道「這個國家真的需要他」。梅蘭妮亞還批評主流媒體對於川普遭暗殺的討論不夠，稱報導在幾天後就歸於平靜，「這是怎麼回事？這不正常。」梅蘭妮亞抨擊民主黨人長期將「民主威脅」的標籤貼在川普身上，塑造出有毒的輿論氛圍，導致有人想用暴力的方式傷害川普。梅蘭妮亞也再度譴責聯邦調查局（FBI）於2022年突襲搜查川普的佛羅里達住所，稱這件事真的讓她很生氣，同時也非常驚訝，「因為沒有人應該忍受這種事」。最後談到這次大選，梅蘭妮亞認為該投給誰「不言而喻」，稱如今的美國正在遭受苦難，邊境開放且危險，民眾生活成本高漲，而世界各地都在發生戰爭，這一切都與曾經用「和平與力量」帶領國家的川普執政時期截然不同。